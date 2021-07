Lucas Castillo es elegido nuevo presidente del PP de Guadalajara con el 93,98% de los votos

GUADALAJARA, 10 (EUROPA PRESS)

Lucas Castillo ha sido elegido este sábado como nuevo presidente del PP en la provincia de Guadalajara tras ser refrendado con el 93,98% de los votos emitidos durante el XIV Congreso Provincial del PP de Guadalajara que se ha celebrado este sábado en la capital guadalajareña.

De esta manera, Castillo releva en el cargo a la hasta ahora presidenta y actual vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

"Comenzamos una nueva etapa para el partido en la que me voy a dejar la piel, no lo dudéis. Vamos a trabajar todos juntos y con un equipo preparado, los mejores, con vocación de servicio público y sobre todo con una enorme solvencia", ha afirmado Castillo.

El nuevo presidente del PP guadalajareño ha agradecido la confianza que han depositado en él para encabezar la formación en la provincia. "Es una enorme responsabilidad que asumo con toda la ilusión del mundo y consciente del compromiso que conlleva".

El nuevo presidente ha afirmado que el camino que emprende el partido en la provincia "no será de rosas, tendremos que lidiar con muchos obstáculos pero si lo recorremos juntos y con ilusión el objetivo merecerá la pena".

Castillo ha apuntado que su reto principal será defender los intereses "de nuestra tierra y de nuestros paisanos". "Nuestro partido tiene que ser el padre del futuro de nuestra provincia". Por ello, ha propuesto abrir los brazos y recibir a aquellos que sientan la necesidad de aportarnos sus ideas e inquietudes. No debemos olvidar que tenemos que escuchar, hablar y convencer".

Castillo también ha dedicado unas emotivas palabras a su antecesora, Ana Guarinos, de la que ha dicho que es "una mujer trabajadora, honesta, incansable y buena, todo un ejemplo de dedicación y de coraje". El nuevo presidente ha resaltado "que no es fácil cuando se tiene tanto que agradecer y cuando se ha compartido tanto". "Gracias por todos estos años, por tantas horas de desvelos y de tanta energía invertida en nuestra casa, el Partido Popular", ha apostillado.

Por su parte, la presidenta saliente, Ana Guarinos, ha reconocido que "el camino no ha sido fácil, pero es una etapa que ha merecido la pena". "Me llevo mucho, mucho bueno, muchos momentos dulces y también momentos complicados. Me quedo con las grandes personas y los muchos amigos que estos años me han permitido conocer e incorporar a mi vida", ha señalado.

La propuesta de 22 vocales para el PP guadalajareño será de José Carlos Albares, Primitivo Alguacil, Pablo Ayjón, Concha Casado, Lucas Castillo, Alberto Cortés, Alberto Domínguez, Armengol Engonga, Alfonso Esteban, Raquel Flores, Carolina Hernández, Aure Hormaechea, Juan Carlos Martín, Carmen Moreno, Roberto Narro, Luis Palacios, Jesús Parra, Vicente Prieto, David Robledo, Amelia Rodríguez, Silvia Valmaña y Álvaro Vara.

NÚÑEZ ANIMA A LIDERAR EL CAMBIO POLÍTICO

Mientras, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha emplazado a los afiliados del partido en la región a liderar el cambio político en España y en Castilla-La Mancha. "Vosotros vais a ser el futuro Gobierno de esta tierra, porque el Partido Popular representa la única alternativa al socialismo", ha manifestado. Así lo ha indicado durante su intervención en la clausura del XIV Congreso Provincial del PP de Guadalajara junto al vicesecretario nacional de Comunicación, Pablo Montesinos.

El líder de los 'populares' ha incidido en que "no es por vosotros, ni por mí, ni por el PP", sino por dar un futuro mejor "a nuestros hijos" y para mejorar "nuestros pueblos y ciudades", ya que "en el Partido Popular se puede confiar". "Es fundamental que Pablo Casado sea presidente de España y que Castilla-La Mancha esté gobernada por el PP", ha añadido.

"Es el momento del PP", ha aseverado, al tiempo que ha destacado que es el momento "de la ilusión, de la pasión, del cambio político y de la alternativa". "Frente al socialismo, España; frente al comunismo, libertad y, frente al PSOE, el Partido Popular", ha manifestado.

Núñez ha afirmado que España vive un momento fundamental en el que la única alternativa posible al Gobierno de Sánchez se llama Pablo Casado, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "desbordado por los acontecimientos" y su única hoja de ruta "es el poder por el poder".

El presidente regional del PP ha dicho que Casado es un presidente "inteligente, con rigor, serio, que siente pasión por España y que sabe lo que necesita el país", además cuenta con una "alta capacidad de gestión y de hacer equipo". "Casado será presidente con el apoyo de Castilla-La Mancha", ha incidido, ya que "tenemos la obligación moral, política y de responsabilidad de llevar a Casado a La Moncloa".

Igualmente, Núñez ha asegurado que el PP de Castilla-La Mancha es "la locomotora del tren del cambio que está circulando por los 919 municipios de Castilla-La Mancha", porque es "un elemento de cambio imparable, que ha venido para quedarse y que se está fortaleciendo".

Y, frente a esto, ha recordado que el presidente regional, Emiliano García-Page, fue el primer presidente que gobernó con Podemos al incluir a esta formación en el Gobierno de Castilla-La Mancha, firmando acuerdos como "expulsar a los curas de los hospitales o cerrar la educación concertada".

Núñez ha lamentado que García-Page cerrara la hostelería, la cultura o el deporte en Castilla-La Mancha, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apostaba por estos sectores y permitía que trabajaran "en libertad". "Hay dos modelos claros, el de los cierres y prohibiciones de Page y el de la libertad que representa el PP".

El líder del PP ha criticado que García-Page sea un presidente "que no tiene palabra", ya que "todos recordamos cómo hace 6 años" prometió un Plan Especial para la Sierra Norte de Guadalajara y el Señorío de Molina, así como para el Corredor del Henares, algo que no ha cumplido.

Por ello, ha calificado de "dramático" que esta tierra tenga un presidente que "no es creíble" porque solo se basa en "hacer anuncios" y que "filosofa en sus titulares mañaneros", pero "que no es capaz de cumplir sus promesas". Igualmente, ha señalado que Page "habla mucho pero actúa poco", ya que cuando Sánchez habla de indultos o impuestos, el presidente de la Junta "calla".

AGRADECIMIENTO A GUARINOS Y ENHORABUENA A CASTILLO

De otro lado, Núñez ha trasladado su enhorabuena al nuevo presidente provincial del PP, Lucas Castillo, que "asume el mandato de los afiliados para dirigir el PP de Guadalajara"

De Castillo ha dicho que es un hombre "que se ha criado en Nuevas Generaciones", algo que "pocos hemos tenido la fortuna de hacer". Una organización en la que, en palabras de Núñez, Castillo ha podido aprender "el valor del esfuerzo, de la cercanía, de implicarte y de luchar en lo que uno cree".

Además, ha destacado que sea un "ganador" en Yunquera de Henares, donde Castillo es alcalde, demostrando su capacidad de "trabajo, talante e inteligencia, así como el sentido común". También ha puesto en valor su "lealtad al partido" y su "capacidad para recorrer una provincia tan rica y singular como es Guadalajara".

El presidente regional del PP también ha tenido palabras de agradecimiento hacia la presidenta saliente, Ana Guarinos, que deja su responsabilidad al frente del partido provincial tras nueve años.

Núñez ha afirmado que Guarinos "dice adiós a esta etapa para abrir otra, que es la de recorrer junto al PP de Castilla-La Mancha las cinco provincias de la región" en su calidad de vicepresidenta de las Cortes para "alcanzar el objetivo común" que es llevar a Casado a la presidencia del Gobierno de España y a Núñez a la presidencia de Castilla-La Mancha. "Ana es una persona inmensamente trabajadora, leal e inteligente, así como un pilar fundamental para el PP en todos sus ámbitos", ha finalizado.