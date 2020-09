Lukashenko: No me eligieron para dejar el poder

Moscú, 10 sep (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dejó hoy de nuevo claro que no cederá el poder porque no es para lo que ha sido elegido.

"Déjenme decirles como un hombre para que quede bien claro. Mis críticos a menudo dicen: él (por Lukashenko) no quiere dejar el poder. Y me lo echan en cara. Esto no es para lo que la gente me eligió", señaló el líder bielorruso al presentar al nuevo fiscal general, Andréi Shved, según la agencia oficial BelTA.

"El poder no se nos da para cogerlo, tirarlo y entregarlo", zanjó Lukashenko tras un mes de intensas protestas de la oposición y la ciudadanía en las calles bielorrusas exigiendo su dimisión.

El líder autoritario ya afirmó esta semana en una entrevista a medios rusos que "solo él" podía ahora mismo defender Bielorrusia.

"Lo haré con ustedes o sin ustedes. Eso lo deciden ustedes, pero no me doblegarán. Si queréis poneros a mi lado y salvar el país, hacedlo, si no queréis no traicionéis", les instó a los fiscales presentes en la presentación de Shved.

Lukashenko admitió que "tarde o temprano otros se harán con el poder, pero tendrá que ser por la ley y no por la presión en las calles", insistió quien lleva 26 años en el poder.

El presidente de Bielorrusia, que ganó las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto con un 80,1 % de los votos según la Comisión Electoral Central, resultado que es considerado fraudulento por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, sugirió además la necesidad de una mayor dureza de la fiscalía ante las protestas en las calles.

Las fuerzas de seguridad del régimen de Lukashenko han reprimido duramente las manifestaciones pacíficas de las últimas semanas con miles de detenciones, a menudo con el empleo de la violencia, y entre denuncias de malos tratos e incluso tortura.

Además, la mayoría de los líderes de la oposición está en el exilio o detenido.

"Quizás me equivoque, pero personalmente no veo una actividad de la fiscalía que se corresponda con el periodo actual. La actividad debe apuntar (...) a conservar el país, la independencia y la seguridad", sostuvo el mandatario.

Lukashenko cree que el país volverá "ya este año al periodo de seguridad que tenía hasta hace muy poco y que es característico de nuestro país". EFE

