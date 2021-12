Lula da Silva mantiene un encuentro con dirigentes sindicales de Argentina

Buenos Aires, 11 dic (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), a quien los sondeos señalan como favorito a vencer en las elecciones presidenciales de 2022, mantuvo este sábado un encuentro con los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical de Argentina.

Durante su discurso en la sede porteña de la CGT, el exmandatario brasileño, que todavía no ha oficializado su candidatura presidencial, subrayó la necesidad de que los distintos gobiernos latinoamericanos trabajen "juntos" en una misma dirección, concretamente bajo políticas de signo progresista.

"Juntos somos fuertes y separados somos frágiles", aseveró Lula, para agregar que en los últimos años Brasil y Argentina estuvieron "alejados, dándose la espalda el uno al otro".

El antaño dirigente sindical reivindicó asimismo la importancia de un gobierno "fuerte" y de la "democracia" para encarar los desafíos sociales del siglo XXI.

"Llegará un momento en que una parte de la sociedad va a ser considerada inútil, porque no domina el empleo digital, entonces no va a tener qué hacer. Ahí entra en juego el Estado: es el Estado es el que tiene obligación de cuidar de aquellos que no tienen oportunidades", afirmó Lula.

El expresidente brasileño también criticó duramente la gestión del actual mandatario de su país, Jair Bolsonaro, a quien culpó por el aumento del "hambre" y del desempleo en Brasil.

"Estoy trabajando para derrotar al neoliberalismo en Brasil. Brasil no merece tener el Gobierno que tiene y Brasil ya comprobó que puede ser mucho mejor", aseveró.

En ese mismo acto ante dirigentes de la CGT, Lula estuvo acompañado por el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica (2010-2015), para quien se está viviendo un "cambio de época".

"Estamos viviendo una época particular y distinta de la historia humana y ese cambio significa que nuestras universidades se tienen que multiplicar, que el grueso de nuestras juventudes necesita calificación terciaria y que en lugar de despilfarrar tanta riqueza en lujos innecesarios tenemos que meterla en la cabeza de los jóvenes", indicó Mujica.

Ambos exmandatarios participaron este viernes en los festejos por el llamado "Día de la Democracia y los Derechos Humanos" en Argentina, una jornada que recuerda el fin de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en el país suramericano.