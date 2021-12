Lula pide "actuar con seriedad" antes de las elecciones brasileñas de 2022

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- El expresidente brasileño (2003-2010) Luiz Inácio Lula da Silva, que los sondeos señalan como favorito a vencer en las elecciones presidenciales de Brasil de 2022, subrayó la necesidad de "actuar con seriedad" y "no cantar victoria antes de tiempo" de cara a esos comicios.

"Todo indica que el PT (Partido de los Trabajadores, cuyo fundador es el propio Lula) tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Tenemos que actuar con seriedad porque falta tiempo para los comicios, y entonces no podemos cantar victoria antes de tiempo", afirmó el exmandatario en una entrevista publicada este viernes por el diario argentino Página 12.

El exjefe de Estado brasileño se encuentra actualmente en Argentina para participar hoy en los festejos del día de la democracia, un evento que protagonizará en compañía del presidente argentino, Alberto Fernández, y de la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.

CONFIANZA EN LA VICTORIA ELECTORAL

Durante la entrevista, Lula se mostró confiado respecto al posible triunfo electoral del PT, una formación política que, en su opinión, "es capaz de cambiar la situación de Brasil".

"No podemos aceptar que un país del tamaño de Brasil, que fue la sexta economía del mundo en mi Gobierno, hoy sea la décimo tercera. No podemos aceptar que un país que acabó con el hambre en 2012, hoy vea que el flagelo está tan fuerte: son 19 millones de personas que no tienen qué comer", lamentó.

El antaño líder sindical resaltó que el PT cuenta con un "legado político, económico y de inclusión social extraordinario", una circunstancia que valoran millones de brasileños, pese al escaso interés mediático que, a juicio de Lula, despierta en su país de origen.

"No sé si se percibe en Argentina, pero aquí yo soy el mayor censurado del planeta tierra. Cualquier candidato que no sea el PT, que tiene un 1 % en las encuestas, aparece más en televisión que Lula, que tiene un 46 o 47 % de intención de voto", criticó.

En caso de ganar los comicios, Lula espera que el actual presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, reconozca el resultado electoral.

"Lo que va a suceder en Brasil es un golpe democrático: una gran mayoría del pueblo brasileño va a rechazar a Bolsonaro y elegirá un candidato progresista. Espero ser yo. Estoy convencido de que vamos a ganar", aseveró.

INTEGRACIÓN REGIONAL

Asimismo, Lula consideró que es posible concretar una segunda ola de Gobiernos izquierdistas en América Latina, puesto que los ciudadanos de la región, afirmó, "están descubriendo que los sectores progresistas gobiernan con un mayor compromiso con el pueblo trabajador y con los pobres".

"Creo que los sectores progresistas pueden ganar en Chile, que nosotros tenemos muchas posibilidades en Brasil, que lo de Luis Arce fue una victoria extraordinaria para Bolivia, Perú con Castillo...", enumeró el expresidente brasileño.

Respecto a la integración entre esos nuevos gobiernos, Lula afirmó que el grupo de Puebla "tiene un papel muy importante", agregando que, si llega al poder en Brasil, también buscará "reconstruir el Mercosur".

"Pienso que si los dirigentes progresistas vuelven a gobernar nuestros países, tendrán la chance de recuperar el Mercosur, de fortalecerlo y de fortalecer la Celac", vaticinó.

Todo ello con el objetivo de terminar con unos gobiernos conservadores que, en opinión de Lula, "destruyeron todo" lo creado por los ejecutivos progresistas en materia de "bienestar social".

RELACIONES CON ARGENTINA

El exjefe de Estado brasileño anunció este jueves por la noche su llegada a Argentina, con una fotografía publicada en su perfil de Twitter en la que aparecía junto con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, Lula valoró la buena relación que tiene con el presidente y la vicepresidenta de Argentina, un país con el que Brasil debe seguir cooperando.

"Tengo una estima especial por Argentina porque no concibo que Brasil crezca solo. Brasil tiene que crecer, Argentina tiene que crecer, Uruguay lo mismo, Paraguay, Bolivia... Porque juntos podemos ser más fuertes", indicó el futuro candidato a la presidencia de Brasil.