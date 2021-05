La madre de las niñas de Tenerife pide al padre que desista y las deje verla

Santa Cruz de Tenerife, 7 may (EFE).- La madre de las niñas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife el pasado 27 de abril, ha pedido este viernes al padre de las menores, Tomás G., que "desista y no les haga sufrir, porque ellas no tienen culpa de nada y estarán deseando" verla "desesperadamente".

En una carta escrita por ella y publicada en sus redes sociales, Beatriz Z. agradece "al mundo entero" la "increíble colaboración" en la búsqueda de las pequeñas y señala que sobran las palabras para "explicar qué puede sentir una madre cuando se llevan a sus dos razones de ser".

"Gracias a todo el apoyo policial, difusión de las redes sociales y noticias a nivel mundial tengo esperanza en que las encontraremos y puedan volver a mis brazos", afirma la madre.

Reconoce que se trata de una "carrera de fondo" y que tiene que "estar fuerte por ellas", al tiempo que señala que sus "niñitas estarán profundamente agradecidas y es muy bonito sentir la conexión entre todos por un mismo motivo".

Señala que esto da esperanzas a construir un mundo mejor "donde la compasión y el amor se siente".

"Gracias mundo por ayudarme a levantarme cada día esperanzada en que hoy vienen de vuelta. Gracias mundo por la compasión y amor que está vibrando. Gracias mundo por ayudarme a traerlas de vuelta a mí", concluye Beatriz su carta.

Las niñas Anna y Olivia, uno y seis años, desaparecieron el 27 de abril cuando el padre, Tomás G., no se las devolvió a la madre como estaba previsto sobre las 21.00 horas de ese día.