Las madres de los fallecidos en incendio de casa cueva en Almería piden justicia

Las madres de Alejandro, Naima y Cinthia, el joven de 21 años y las dos chicas de 12 y 15 años que murieron en el incendio provocado de una casa cueva en la ciudad de Almería, han reclamado hoy "justicia" y que se endurezca la Ley del Menor porque "en España no hay ley".

Así lo han manifestado a los medios en una concentración ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería en la que han participado unas 200 personas y en las que se han recogido firmas para que el Gobierno actúe y endurezca las penas para los menores infractores.

Natalia de Haro, madre de Alejandro, ha pedido que "los encierren y cumplan condena" para que puedan "descansar" sus hijos y los familiares de éstos porque "así no se puede vivir".

El Juzgado de Menores de Almería impuso una pena de ocho años de internamiento en régimen cerrado y libertad vigilada durante cinco años al menor que provocó el incendio de la casa cueva por un delito de incendio por imprudencia grave en concurso ideal con tres delitos de homicidio.

Por estos mismos ilícitos penales también fue condenado otro joven que precintó la entrada de la cueva a la medida de internamiento terapéutico en régimen cerrado durante tres años con libertad vigilada durante otros cinco años.

A otros tres menores acusados de delitos de omisión del deber de impedir delitos les impuso 24 y 18 meses de internamiento, en el caso de dos de ellos, y de libertad vigilada durante 24 meses en el del tercero, entre otras medidas.

Sin embargo, recientemente la Audiencia de Almería absolvió al segundo de los menores, el que precintó la entrada de la casa cueva, eliminando toda referencia de este joven en el apartado de la sentencia original en el que indica que las víctimas fallecieron debido a asfixia por inhalación de humo, con carbonización cadavérica, reflejando que este acusado no lo provocó.

Natalia lamenta que uno de ellos haya sido absuelto y apunta que dos de los tres acusados por omisión del deber de impedir delitos los han "mandado cinco meses al reformatorio" por no cumplir las medidas acordadas para ellos aunque "los dejan salir los fines de semana porque cuelgan en la red fotos de botellones y fiestas.

Naima El Arbaoui, madre de Naima, recuerda que en el incendio murió su única hija y asegura que "los menores no pueden cometer homicidio y quedar libres como si no hubiera pasado nada".

Raquel Fernández, progenitora de Cinthia, asegura por su parte que los cinco implicados deben "pagar" porque "fueron los cinco los que hicieron eso". "No sólo que pague uno 8 años porque eso no es justo, hay poca justicia para los menores pero no se ha aplicado ninguna", añade.

En este sentido, Natalia sostiene que "si no fue el que encendió el fuego, otro puso la cinta y otros estaban grabando y enviando en directo a Instagram, tirando piedras". "Los cinco son culpables, pedimos justicia y que se endurezca la ley porque somos muchísimos padres lo que estamos pasando por esto, para que no haya más", incide.