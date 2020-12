Madrid acuerda una rebaja fiscal de 11,8 millones para los hoteles de la capital

Madrid, 4 dic (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ampliará en 11,8 millones de euros las rebajas impositivas dirigidas a los hoteles de la capital, que en 2021 contarán con una bonificación del 50 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la tasa de basuras.

Así lo ha indicado este viernes la vicealcaldesa, Begoña Villacís, tras la celebración de una Junta de Gobierno extraordinaria en la que se ha aprobado el proyecto definitivo de presupuestos y ordenanzas fiscales para 2021, una vez concluido el plazo para presentar alegaciones.

Entre estas figuraban las presentadas por el sector hotelero, que había pedido un plan de rescate ante su "dramática" situación, con la ocupación hotelera por debajo del 15 % y muchos de los establecimientos que en algún momento pudieron abrir cerrados de nuevo por la falta de demanda.

Villacís ha señalado que se trataba de una reivindicación "absolutamente honesta y clara" por parte de un sector "prácticamente en ruina" y que "tiene que recibir el apoyo de todas las administraciones", y por ello las alegaciones de los hoteleros han sido las únicas incluidas por el Gobierno municipal en su proyecto definitivo de presupuestas y ordenanzas fiscales.

Así pues, en el caso de los hoteles el Ayuntamiento ampliará al 50 % la bonificación del IBI, IAE y tasa de basuras, que en el proyecto inicial de las ordenanzas fiscales se había fijado en un 25 % para los sectores más golpeados por la crisis.

Las rebajas adicionales supondrán para los hoteles un ahorro de 9,5 millones de euros en IBI (beneficiando a 6.886 hoteles, apartahoteles, hostales, moteles y bungalows), de 1,4 millones en IAE (con 300 beneficiarios) y de 500.000 euros en tasa de basuras (con 5.069 beneficiarios).

Además, la bonificación del 100 % en la tasa por el uso privativo del espacio público (comúnmente conocida como tasa de terrazas) se extenderá a los espacios que los hoteles tengan reservados permanentemente como aparcamiento, ahorrando 400.000 euros a 128 negocios.

Villacís ha subrayado que el Ayuntamiento ha sido "la institución que más rápidamente ha reaccionado a la demanda del sector hotelero", y ha instado al Gobierno de la nación a que "tome el ejemplo de Madrid" y haga "una apuesta mucho más decidida de apoyo directo" a los empresarios.

"Es obsceno tener un Ayuntamiento que tenga superávit cuando hay muchas empresas en Madrid a día de hoy que están a punto de cerrar", ha subrayado la vicealcaldesa, quien considera que "es imprescindible" hacer todo lo posible por "salvar ese empleo" que crean los hoteles, convertidos ahora en "casas vacías" por la caída de la ocupación.

En un comunicado, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha aplaudido las medidas adoptadas en la Junta de Gobierno, que "contribuirán a paliar la complicada situación que afrontan los hoteles de Madrid", al tiempo que ha agradecido la "voluntad de cooperación mostrada" tanto por la vicealcaldesa como por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Estamos convencidos que la cooperación público-privada, siempre necesaria, lo es más con la situación actual y puede dar sus frutos para que el turismo en general y la hotelería en particular vuelvan a generar empleo y riqueza en la capital y en toda la Comunidad de Madrid", señala la AEHM.

En una intervención en el foro Justicia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el regidor ha dicho ser "consciente de la capacidad simbólica que tiene el Ayuntamiento", por lo que debe transmitir un mensaje de apoyo a un sector como el hotelero, que "lo está pasando mal".

Estas bonificaciones se añaden a la rebaja fiscal por valor de 107,5 millones de euros contemplada en el proyecto inicial de ordenanzas fiscales, que incluye la bajada del tipo general del IBI del 0,479 % al 0,460 %.

Según precisa el Ayuntamiento en una nota, desde que se abrió el plazo en el mes de octubre se han presentado 48 alegaciones, 33 al proyecto de ordenanzas fiscales y 15 al de presupuestos. De la totalidad de éstas, 25 han sido presentadas por asociaciones y 23 a través de personas físicas.

La mayoría, a excepción de las referidas a los beneficios fiscales para los hoteles, han sido desestimadas o inadmitidas por encontrarse ya contempladas en los proyectos presentados, porque "la legislación estatal no las permite", por "no contar con la legitimidad suficiente" por tratarse de medidas que "no es posible analizar".

Entre el 9 y el 15 de diciembre estará abierto el plazo para presentar enmiendas a estos proyectos por parte de los grupos políticos, para luego elevarlos al pleno para su aprobación definitiva.