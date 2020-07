Madrid dice que propuesta de Hacienda a FEMP llega tarde y no parece justa

Madrid, 16 jul (EFE).- La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha dicho este jueves que la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para movilizar los remanentes presupuestarios de las corporaciones locales llega "muy tarde" y a priori "no es muy justa" para los municipios.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha lamentado haber conocido dicha propuesta a través de los medios de comunicación, y ha asegurado desconocer sus detalles, pero prevé que "va a haber demasiados condicionantes" a la utilización, por parte del Consistorio, de su superávit.

El Ministerio de Hacienda ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de pacto que permitirá a las entidades locales movilizar 5.000 millones de euros de su remanente presupuestario para mejorar los servicios que prestan y colaborar en la tarea de reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

En declaraciones a los medios, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reivindicado que el superávit del Ayuntamiento debe "devolverse" a los madrileños en forma de servicios sociales y pagando "todas las nuevas medidas" que deberán aprobarse para responder a la pandemia del coronavirus.

"(El Gobierno) no sólo no es sensible a la realidad que le estamos poniendo delante los ayuntamientos, sino que encima nos da la espalda y nos quiere quitar el dinero", ha protestado Villacís.