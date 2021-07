Madrid dice que la sentencia sobre el estado de alarma refleja "el abuso sistemático del poder que hace Sánchez"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha afirmado este jueves que la sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno de España el 14 de marzo de 2020 "pone de manifiesto el abuso sistemático de poder que hace Pedro Sánchez".

"No es solo es un fracaso del Gobierno, no solo ha despreciado la necesidad de establecer un marco normativo nuevo para la pandemia. Es que se pone de manifiesto el abuso sistemático de poder que hace Sánchez, que es de enorme gravedad. Esto no es Cuba, Cuba es una dictadura y España una democracia", ha añadido.

Tras su intervención en el curso de verano de la Universidad Complutense 'Los fondos europeos: reto y oportunidad para la transformación de España' Martín también ha indicado al respecto que la Comunidad "aprovechará los fondos para transformar Madrid y España".

"Queremos lanzar un mensaje de confianza a las empresas, sabemos aprovechar esta oportunidad. Ofrecemos una economía fuerte y competitiva, diálogo permanente con el tejido empresarial, impuestos bajos y trabajamos por la desregulación. Hoy hay más incertidumbres que certezas, falta información transparente, faltan criterios claros, se desconoce el destino de más de 50.000 millones. Pedimos a Sánchez que no favorezca a una comunidad en detrimento de otro, que no use fondos para comprar voluntades de partidos nacionalistas e independentistas", ha manifestado.