Más Madrid: Las elecciones se han convocado para que Vox entre al Gobierno

Madrid, 14 abr (EFE).- La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha dicho este miércoles que "no es una sorpresa" que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, exprese su disposición "a gobernar con Vox", puesto que estos comicios "se han convocado justamente para eso".

En declaraciones a los medios tras visitar la antigua cárcel de Carabanchel, García ha lamentado que Ayuso pueda dar cabida en el Gobierno a "los negacionistas" de la memoria democrática, el cambio climático o la violencia machista.

"Vamos a ser la vacuna contra la inoculación del odio y de la intolerancia desde cualquier consejería", ha añadido la candidata de Más Madrid, quien ha señalado que a Ayuso "todavía no le hemos escuchado realmente cuál es el modelo que tiene para esta comunidad".

En este sentido, ha lamentado que el PP se plantee aprovechar los fondos europeos para "recuperar todos los pelotazos y todos los proyectos megalómanos que empezó la señora Esperanza Aguirre, y que nos van a devolver otra vez a una comunidad de ladrillo y de servicios".

Por otro lado, respecto a la capacidad de las autonomías para continuar la lucha contra la pandemia una vez decaiga el estado de alarma, García ha apuntado que "Madrid, teniendo herramientas o no teniéndolas, no las ha puesto", por lo que sospecha que "va a volver a no hacer su trabajo en esta cuarta ola".