Más Madrid lamenta que vuelvan las 'compras' del PP rompiendo el espíritu del Pacto Antitransfuguismo

La creación del Grupo Mixto es "una decisión que ensucia las instituciones"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado que con la constitución del Grupo Mixto vuelven "los peores tiempos en los que el PP compraba a diputados" mientras que la portavoz adjunta, Pilar Sánchez, ha lamentado que el partido del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, haya roto el espíritu del Pacto Antitransfuguismo.

A la salida del Pleno, Maestre ha tildado la votación del Pleno de "indignidad política" porque "se ha actuado de forma contraria a la ley, los reglamentos y a los informes de la Comunidad, todo con el voto del alcalde y de los concejales de gobierno a cambio directo de una contraprestación para aprobar una mala ordenanza de Movilidad".

"Nosotros seguiremos firmes en la defensa de los valores democráticos, de la transparencia y la valentía y seguiremos trabajando como estos dos años, día a día, por Madrid. No vamos a caer en la mezquindad, ni en los insultos. Seguiré defendiendo con la cabeza muy alta el trabajo de quince concejales, de centenares de militantes y vocales vecinos para mejorar Madrid, no para usar instituciones para intereses de cada uno de los partidos", ha aseverado la edil.

Maestre ha insistido en que el Grupo Mixto no es más que el resultado de "intereses personales de Almeida y su equipo de Gobierno utilizado para unas cuestiones políticas". En todo caso, cree que son los ediles del Mixto quienes tienen que dar explicaciones pero no por apartarse de la disciplina, que califica de "cuestión absolutamente irrelevante", sino del "compromiso y las razones por las que fueron votadas".

QUIEBRA DE LA NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

Pilar Sánchez ha argumentado en el Salón de Plenos que la creación del Grupo Mixto "quiebra la normalidad democrática" porque se trata de un grupo "ilegal o irregular". "Ustedes (al PP) han quebrado la normalidad democrática. Nos precupa que sea un precedente que altere las corporaciones de España", ha expuesto.

A Almeida le ha afeado que no sea un hombre de palabra porque no cumple ni con ella ni con la ley. También le ha criticado que se haya saltado el informe de diez letrados de la Comunidad, que establecía que los cuatro escindidos deberían pasar a no adscritos. "Ha saltado por encima de los funcionarios de la Comunidad y por encima del criterio del Ministerio Fiscal", ha lanzado al 'popular'.

Sánchez ha advertido que seguirán discutiendo en los tribunales porque Más Madrid no formará parte de "una decisión que ensucie las instituciones" dado que es "moral y políticamente inaceptable el uso partidista que el alcalde hace de ellas creando un grupo mixto como moneda de cambio" en la ordenanza de Movilidad.

La portavoz adjunta de Más Madrid ha espetado al alcalde que pensaban que su legado iba a ser "el blanqueo de la extrema derecha pero es peor al subvertir la legalidad con este Pleno", algo que también ha atribuido a la ausente vicealcaldesa, Begoña Villacís.

"La frase del alcalde de 'seremos fascistas pero sabemos gobernar' demuestra que no, que es fascista pero no sabe gobernar porque no se atrevió a decir 'agresión homófoba' (en relación a la sufrida por un joven este domingo en Malasaña) diciendo 'lo que anoche sucedió en Madrid", ha aseverado. Almeida ha pedido que se retractara de sus palabras, cosa que la edil no ha hecho.