Más Madrid llama a una movilización masiva "como la que hizo frente a Trump" y se aleja de campañas ideológicas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y líder de la formación en la capital, Rita Maestre, ha llamado a una movilización masiva el 4 de mayo "como la que hizo frente a Trump" en Estados Unidos y ha insistido en que promoverán una campaña basada en la propuesta, "no en la manipulación" y muy alejada de la apuesta por la grandilocuencia o en la ideologización que ya advierte en otros partidos.

"Lo más importante, como ha destacado (la candidata) Mónica García, es hacer una propuesta creíble, sensata, seria para mejorar Madrid. Y es difícil porque desde varios lugares hay intereses por una campaña grandilocuente e ideológica, como (Isabel Díaz) Ayuso, con una gran batalla en abstracto", ha manifestado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Ese tipo de campaña, ha argumentado Maestre, "no habla de que entre marzo y diciembre han muerto 5.000 personas dependientes no evaluadas como dependientes pero Ayuso no quiere que se hable de eso".

"NI PERDÓN NI PERMISO"

Maestre ha insistido en que Más Madrid como espacio político "tiene derecho a existir y no hay que pedir perdón o permiso para presentarse a unas elecciones". "En 2019 fundamos un partido que se llamó Más Madrid, que ganó las elecciones en la ciudad y consiguió 20 diputados en la Asamblea con este espacio verde y feminista que entiende la política de forma aterrizada al terreno", ha descrito.

La edil ha reconocido que en Más Madrid "sorprendió" el anuncio del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de presentarse a las elecciones de la Comunidad, algo que no deja de ser una "buena noticia" porque "despeja uno de los principales riesgos" del 4M ya que garantiza que la formación 'morada' consigue el 5 por ciento y, por tanto, la representatividad en la Cámara.

Y a partir de ahí se trabajará por una apuesta dirigida a un gobierno "que trabaje para Madrid y no a la bronca todo el día en un confrontamiento entre madrileños y españoles".