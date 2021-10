Más Madrid y PSOE censuran bajada de impuestos que empeoran servicios

Madrid, 22 oct (EFE).- Más Madrid y PSOE han coincidido este viernes en censurar la política de bajadas de impuestos que, un año más, plantea el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de cara a 2022, porque "solo favorece" a las rentas más altas y porque empeora la calidad de los servicios públicos de la ciudad.

Cibeles baja el IBI por tercer año seguido y ahorrará 60 millones a madrileños

Saber más

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, en una Junta de Gobierno extraordinaria, su proyecto de ordenanzas fiscales para el año 2022, que por tercer año consecutivo rebajan el tipo de gravamen general del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del 0,456 % al 0,428 %, lo que ahorrará casi 60 millones de euros a los madrileños.

El ahorro ascenderá a casi 65 millones de euros con el resto de rebajas de impuestos y tasas municipales que han desgranado en rueda de prensa el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

Almeida, que ha señalado que en lo que va de mandato el ahorro impositivo derivado de las sucesivas rebajas del Ayuntamiento asciende a 500 millones de euros, ha defendido que con estas ordenanzas se consolida un "modelo político, el modelo de la ciudad de Madrid, que se contrapone al modelo del Gobierno de la nación".

Por su parte, la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, ha sostenido que se trata de "una política fiscal que conlleva una bajada equilibrada de impuestos, bajada equilibrada que nos va a permitir financiar unos presupuestos que mantengan el servicio público de calidad con un alto nivel de inversión".

"Hoy, Begoña Villacís y Almeida nos presentan las ordenanzas fiscales que marcarán la línea que determinarán los nuevos presupuestos, y no sé si es un error tras otro, o una mentira tras otra, pero el Ayuntamiento de Madrid no puede sacar pecho por el estado de sus servicios e infraestructuras públicas", ha reaccionado después la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a la prensa.

Añade que "el mantra liberal de bajar los impuestos es ya tan cansino e infantil como demagógico, porque solo favorece a las rentas más altas y lo sufren los que están peor".

"Madrid necesita unas ordenanzas fiscales, unos presupuestos, que atiendan a sus servicios públicos, no que regalen la gestión a los privados. La gente lo está pasando mal, realmente mal, y ya no cuela ese 'flower power' contra los impuestos, porque es hora de ayudar a los vecinos, no de repartir el pastel", ha aseverado Espinar,

A su entender, la estrategia del alcalde "es muy sencilla: digo que bajo impuestos, lo digo por activa, por pasiva y por perifrástica, pero lo que no dice es que está condenando a muchísima gente a la desigualdad, a la exclusión, a la precariedad, porque es absolutamente falso que los madrileños estén mejor que antes".

También es "muy sencilla" para Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, la ecuación presupuestaria: "cuando se ingresa menos se gasta menos".

“Por eso es vergonzoso que Almeida presuma de haber ingresado durante su mandato 500 millones de euros menos, porque esos millones son recursos que no se han dirigido a limpiar las calles de la ciudad de Madrid, que da pena verla”, a invertir en construir bibliotecas, escuelas infantiles, polideportivos o “en ayudas al alquiler para los jóvenes” y “ayudas sociales para las personas que tenían que pasar la pandemia haciendo colas del hambre.

Maestre ha subrayado en un audio que “quien más sufre cuando se producen esas bajadas de gasto y de inversión pública son los madrileños y madrileñas que no tienen grandes propiedades, y que utilizan los servicios públicos”.

“El alcalde ha dejado muy claro a quién van dirigidas esas ordenanzas fiscales, que es a los grandes propietarios y a los herederos de grandes patrimonios de Madrid. Una política para los que más tienen, que abandona los servicios públicos y abandona por tanto a la gran mayoría de los madrileños”, ha zanjado.

Por otro lado, fuentes del grupo mixto integrado por cuatro ediles que rompieron con Más Madrid señalan que están estudiando el detalle de las ordenanzas y que cuando acaben de revisarlas harán una valoración rigurosa, aunque, en cualquier caso, la bajada del IBI les parece “insignificante”.

En Recupera Madrid no están en contra de la bajada de impuestos per sé, pero esa bajada es “insignificante”, agregan las fuentes.