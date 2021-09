Más Madrid, PSOE y UP acusan a Ayuso de vender la región "a pedazos" en EEUU y afean que ataque al Gobierno de España

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) han acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de estar vendiendo la región "a pedazos a fondos buitre" en su viaje a EEUU y le han afeado que critique allí al Gobierno de España.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha lamentado de nuevo que la dirigente autonómica esté ofreciendo "la venta de la región a pedazos a los fondos de inversión" y sea la "mejor embajadora de los fondos buitre.

A continuación, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, no entiende por qué tiene que haber 17 relaciones internacionales exteriores y cree que esa labor corresponde al Gobierno de España. No obstante, esperan que el viaje de Ayuso sea productivo para fortalecer la seguridad jurídica de la Comunidad de Madrid para que sigan viniendo inversiones extranjeras, aunque se ha sorprendido de que no le haya acompañado en el viaje Toni Cantó para "fomentar el español".

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Juan Lobato, ha indicado que entiende que un presidente tenga agenda internacional, pero lo que no le parece bien es que Ayuso se dedique a "atacar al Gobierno de España y criticar a su país".

"No me parece bien que lo haga desde Madrid y menos desde otros países, criticando a su propio país. Es una deslealtad que perjudica a los madrileños y españoles", ha lamentado Lobato.

Para la portavoz de Más Madrid, Mónica García, es necesario que las inversiones que trate de atraer la dirigente sean "verdes y no de fondos buitre a los que vender la sanidad pública" ni vender la salud mental "al peor postor".

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha valorado de forma "muy positiva" el viaje de la presidenta que puede ayudar a atraer inversiones a la Comunidad. "Un día a Ayuso en Nueva York le cunde más a los españoles que un día de compras de (presidente del Gobierno) Pedro Sánchez por la Quinta Avenida", ha lanzado.