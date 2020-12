Más Madrid rechaza cuentas que "miran más a la ultraderecha que al futuro"

Madrid, 23 dic (EFE).- Más Madrid ha calificado de "grandísima oportunidad perdida" el proyecto de presupuestos del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos, a quienes el grupo de Rita Maestre ha criticado por haber "derrochado el capital político" de los Acuerdos de la Villa y en su lugar "mirar a la ultraderecha" (Vox), algo que acarreará consecuencias "malas para todos".

El concejal Jorge García Castaño ha afirmado en su intervención en el pleno extraordinario para la aprobación de los segundos presupuestos del Gobierno de PP y Ciudadanos que estas cuentas con "una grandísima oportunidad perdida".

"Ustedes tenían unas enormes posibilidades financieras para transformar la ciudad y han contado con un enorme, enorme, capital político que les dimos los grupos de la oposición" en los Acuerdos de la Villa, ha dicho el concejal.

García Castaño ha criticado que "han derrochado a una enorme velocidad" ese capital político: "Y da la sensación que van a derrochar también unas enormes posibilidades financieras sin ningún horizonte claro de transformación ecológica, de lucha por la justicia social o por los derechos civiles en una gran capital como es Madrid".

"Madrid mira al pasado y arrastra los pies, mira más a la ultraderecha que al futuro, buscando el apoyo de Vox, que hoy tiene creo que bastante barato", ha criticado García Castaño, algo que traerá "consecuencias para todos malas".

"Pero una es clara: si la derecha vuelve a ganar las elecciones en esta ciudad, cosa que yo dudo (...), la vicealcaldesa no será Begoña Villacís, o mejor dicho no será de Ciudadanos. El vicealcalde será un señor de Vox. Esta estrategia de agradar y apaciguar a la ultraderecha, no va a funcionar, lo saben bien en todos los países europeos", ha aseverado, y ha planteado también "algunas dudas" sobre el presupuesto.

Por ejemplo, ha dicho que "un buen número de las enmiendas de Vox incumplen expresamente el artículo 115 del reglamento orgánico del pleno ya que buscan la financiación de los incrementos de gasto en secciones que no son en las que se incrementa el gasto", algo "expresamente prohibido" en el artículo que ha mencionado.

La sesión extraordinaria del pleno municipal ha comenzado minutos después de que el alcalde y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, rubricaran en el Palacio de Cibeles un acuerdo de presupuestos para 2021, en un acto al que no ha acudido la vicealcaldesa.

Las cuentas municipales para 2021, en las que se refundieron el pasado viernes 29 de las 43 enmiendas de Vox y otras propuestas por los partidos de la coalición, apuestan por aumentar el gasto total (5.066 millones de euros, un 8 por ciento más) y la inversión (489 millones, un 52,7 por ciento más) para afrontar la crisis del coronavirus, que mermará en un 3,2 por ciento (hasta 5.020 millones) los ingresos del Ayuntamiento.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha señalado a los medios que “no hay sorpresas” en su grupo tras este acuerdo.

Almeida está “pagando el precio de la extrema derecha, que consiste en reducir las ayudas públicas al movimiento y a los colectivos LGTBI y al movimiento vecinal que es, por ejemplo, el que ha sostenido las cajas solidarias, las colas del hambre, durante lo pero de la pandemia”, ha dicho.

Por parte del Gobierno, la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, le ha contestado a Jorge García Castaño que, en comparación con Vox, le produce "mucha más incertidumbre y mucha más desconfianza" pactar con "quien dice que viene aquí a Madrid a tirar el régimen".

Asimismo, le ha reprochado que durante la legislatura con Manuela Carmena de alcaldesa no se hizo nada por excluir al sector del juego de las bonificaciones fiscales, y que tampoco se mejoró el "ranking de vulnerabilidad" que ideó la exregidora para detectar la vulnerabilidad de los distritos más desfavorecidos.

El modelo de Carmena, según Hidalgo, se basaba en "crear una red clientelar poco transparente, fomentando las subvenciones nominativas".