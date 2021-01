Madrid Salud vacunará a la población general y el Samur ya ha empezado a vacunarse

Madrid, 26 ene (EFE).- 748 profesionales de Samur del Ayuntamiento de Madrid ya se han vacunado contra el coronavirus, mientras que 55 personas del ramo de enfermería del organismo autónomo Madrid Salud ya están formadas para colaborar con la Comunidad de Madrid en la campaña de inoculación cuando se abra a la población general.

"Samur de Madrid ya están vacunados sus profesionales, 748 profesionales de Samur están ya vacunados. Faltan aún los voluntarios de primera línea. En Madrid Salud tenemos ya a 55 personas de la enfermería formadas que van a participar, por supuesto, en las siguientes campañas de vacunación cuando se abra a población general", ha dicho la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, en el pleno municipal de este martes.

Asimismo, "se empezará a vacunar en los próximos días a los propios profesionales de Madrid Salud de los centros de atención de las adicciones de Montesa, y todos los profesionales de primera línea que tenemos en nuestro Ayuntamiento", ha dicho durante el debate de una proposición del PSOE para que el pleno municipal acuerde "ofrecer todos sus recursos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la campaña de vacunación de la COVID-19".

"El Pleno muestra su deseo que en la campaña de vacunación de la COVID-19 la Consejería de Sanidad cuente con Madrid Salud y SAMUR-PC, así mismo ofrece la colaboración del resto de profesionales de perfil sanitario del Ayuntamiento y cuantas instalaciones municipales sean necesarias", pide también la proposición.

"No entiendo esta proposición, usted sabe que de la primera a la última coma de su proposición se está haciendo ya, por lo tanto es una proposición que es absurda, extemporánea, y que, francamente, no viene a cuento", ha dicho Sanz, aunque la propuesta de los socialistas ha salido adelante por unanimidad.

La delegada ha apostillado que "para vacunar hacen falta vacunas", y que "lo que sí deberían hacer" los socialistas "es exigir responsabilidades al Gobierno de España por esa catastrófica gestión que ese señor que ahora se va de candidato a Cataluña (Salvador Illa) con un conflicto de intereses clarísimo y que está dejando a los pies de los caballos a las comunidades autónomas y a las administraciones en el combate de la pandemia".

El edil socialista Ramón Silva ha argumentado ante la propuesta que "supimos un rechazo de la Comunidad de Madrid a contar con los profesionales del Ayuntamiento en el mes de diciembre, a la vez que estaban gestionando la Comunidad un contrato privado para administrar las vacunas (con Cruz Roja)".

"Frente a esto, no nos vamos a cansar de poner en valor la capacidad y los medios públicos de los que dispone el Ayuntamiento de Madrid, y por eso es esta proposición, que ustedes ya estaban pensando hacerlo, pues perfecto, me parece muy bien, me alegro, votan a favor y todos tan contentos, pero desde luego lo que no se puede hacer es que la Comunidad ha rechazado la oferta que hizo el Ayuntamiento de colaboración y optó por privatizar", ha añadido.

El diario El País publicó el 7 de enero que el organismo autónomo Madrid Salud ofreció a la Comunidad a mediados de diciembre de 2020 ayudar con sus recursos de la campaña de vacunación, si bien la directora general de Salud Pública del Gobierno regional, Elena Andradas, dijo que era “rigurosamente falso” que existiera tanto el ofrecimiento como la negativa de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Pedro Fernández Hernández (Vox) ha dicho que al escuchar a Silva ha entendido "en parte" la finalidad de la proposición, "atacar a la Comunidad de Madrid".

"Además es también un capón al propio Gobierno central, que no ha colaborado con ninguna administración durante esta pandemia, con lo cual yo me alegro que el PSOE de Madrid le dé un capón al PSOE del Gobierno central", ha añadido.

Desde Más Madrid, Miguel Montejo Bombín ha trasladado a la delegada de Seguridad y Emergencias que "su trabajo es defender los intereses del conjunto del pueblo de Madrid y no los de la calle Génova 13" y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le ha dicho que su "deber con el pueblo de Madrid es conocer mejor la enfermedad, no sembrar la cizaña y cooperar con la estrategia sanitaria".

"Como dirigente nacional del Partido de Gobierno de Madrid, además, podría influir en que la Comunidad de Madrid también lo hiciese", ha agregado.