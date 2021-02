Más Madrid tacha de "tomadura de pelo" la absolución de Cifuentes: "Es una absoluta indecencia"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha tachado este lunes de "tomadura de pelo" que la expresidenta regional Cristina Cifuentes haya resultado absuelta del delito de falsedad documental del que había sido acusada por la Fiscalía de Madrid por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012.

"Lamentamos la noticia. Ha quedado demostrado que no cursó el máster y que enseñó pruebas falsas. Que no haya pruebas de la autoría de la falsificación no significa que no quede patente la absoluta indecencia y el cachondeo entre la universidad y el PP durante años", ha lanzado Perpinyà en declaraciones remitidas a los medios.

A su juicio, esta absolución de la exdirigente autonómica supone "una auténtica tomadura de pelo para todos los miles de estudiantes y profesores que con muchísimo esfuerzo aprenden y enseñan a dirario".