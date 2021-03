Más Madrid ve legítima la marcha de 4 ediles: No van a ser nuestros enemigos

Madrid, 4 mar (EFE).- Más Madrid ha calificado este jueves como "legítima" la decisión de cuatro de sus concejales en el Ayuntamiento capitalino de desvincularse del grupo municipal para impulsar su propia plataforma política, y ha asegurado que no van a ser sus "enemigos" ni van a "pelearse con nadie".

"Si algo podemos garantizar nosotros es que la izquierda, los partidos de izquierda, las fuerzas de izquierda, no se van a pelear, y que queremos colaborar de la mejor manera posible", ha dicho a los medios el concejal Jorge García Castaño tras asistir al minuto de silencio convocado en el Ayuntamiento por el asesinato machista de una vecina de Torrejón de Ardoz.

Sus declaraciones han supuesto la primera reacción de Más Madrid después de que los ediles Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas anunciaran esta mañana su escisión del grupo encabezado por Rita Maestre y el lanzamiento de su propio proyecto, bajo la marca 'Recupera Madrid'.

Una noticia "que nunca es agradable", según García Castaño, pero sí era "esperada" y "muy prevista", después de que, en mayo de 2020, estos cuatro concejales decidieron no integrarse en las estructuras de partido organizadas entonces por Más Madrid.

"Ellos han decidido apartarse del grupo y están en su derecho si creen que así van a aportar mejor a la política madrileña", ha apuntado García Castaño, antes de apostillar que "en este momento de pandemia la gente no está para ciertas cosas".

Los cuatro ediles conocidos como 'carmenistas' han afirmado haber entablado contacto con el PSOE y Unidas Podemos buscando la unión de "todas las fuerzas progresistas", y García Castaño ha comentado que "nunca se ha visto una cita electoral donde el PSOE no haya concurrido como PSOE", por lo que especular con su incorporación a una lista única de izquierdas es "política ficción".

Y ha destacado, a su vez, la "magnífica relación" de Más Madrid tanto con socialistas como con Podemos e Izquierda Unida.

Pero ha recalcado que "somos fuerzas autónomas, y así vamos a seguir siendo", y que "la posibilidad de ganar Madrid es que las tres fuerzas fundamentales progresistas estén fuertes".

"Vamos a llegar a 2023 con un proyecto tremendamente competitivo y que va a poder disputar con la derecha las elecciones", ha añadido el concejal, quien ha aseverado que, desde que finalizó el proceso de organización interna del año pasado, Más Madrid "no para de crecer organizativamente y en las encuestas".

García Castaño no ha aclarado en qué situación quedan los cuatro concejales 'carmenistas' dentro del grupo de Más Madrid, donde en concreto Calvo e Higueras ostentan portavocías de área, aunque sí ha incidido: "Las cuestiones políticas no tienen soluciones administrativas, si no las hubiéramos tomado hace meses".

Los concejales de Recupera Madrid han elevado a los servicios jurídicos del Pleno una consulta para saber si podrán operar como concejales no adscritos.

En la consulta, cuestionan la propia legalidad del grupo de Más Madrid, entendiendo que, al haberse constituido en partido político después de las elecciones de 2019, puede haber incurrido en una "alteración de la representación".

Por último, respecto a las críticas que estos cuatro ediles han hecho a la labor de oposición de Maestre y los suyos, García Castaño ha defendido que han intentado "liderar la oposición, tanto en las propuestas como acordando cuando había que acordar y fiscalizando y criticando", y que han logrado "liderar el ámbito progresista tanto en la ciudad como en la Comunidad".

"Es lo que vamos a hacer en adelante, redoblar esfuerzos (e) intentar ampliar el espacio electoral progresista", ha concluido.