Los madrileños disfrutan ya de los pequeños parques, pero quieren El Retiro

Tras más de cincuenta días sin poder pisar los parques y zonas verdes de la ciudad, los madrileños han agradecido este viernes poder pasear y hacer deporte al aire libre fuera de las congestionadas aceras, aunque por norma general no entienden que sigan cerrados grandes jardines como El Retiro o la Casa de Campo.

La mayoría de paseantes y deportistas a los que ha consultado Efe en esta primera jornada de reencuentro con 3.800 zonas verdes y parques de la ciudad han abrazado la decisión del Ayuntamiento de abrirlos para descongestionar las calles y calzadas, pero no entienden que a la vez 19 parques de mayor tamaño -Madrid Río, la Dehesa de la Villa o la Quinta de los Molinos, entre otros- permanezcan aún cerrados.

El Consistorio ha argumentado la decisión por motivos de "prudencia" al tratarse de grandes zonas en las que es más complicado vigilar que no se produzcan aglomeraciones o comportamientos contrarios a lo que exigen las circunstancias en plena pandemia por el coroanvirus, como reuniones sin distancias de seguridad o pachangas de fútbol entre los más pequeños.

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado que no ha habido ningún incidente "reseñable" en las primeras horas de reencuentro con la naturaleza, y ha desvinculado la decisión de abrir el resto de parques en función de si Madrid entra a la fase 1 de la desescalada.

En las inmediaciones del parque de Atenas, en el distrito de Centro, Belén coincide con la decisión del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos porque "ya sabemos cómo funciona el ser humano".

"Tenemos que ir poquito a poco. En los parques del Retiro, la Casa de Campo y todo eso se acumula muchísima gente. Tenemos que ir despacio, para mi manera de pensar", opina en esta mañana en la que ha encontrado en su paseo a menos gente de la habitual, quizá, añade, por la apertura de las zonas verdes.

En el céntrico parque y de camino por otros puntos como el parque de Roma y de Berlín, o en las inmediaciones del precintado Retiro, los madrileños coinciden con que hay menos presión que en salidas de días previos, aunque, cautelosos, esperan a que caiga la tarde antes de cantar victoria.

"A las 20:00 veremos cómo está esto. Ahora vamos andando, paseando, pero por las tardes salen todos a la vez y es complicado", apostilla Manuel, que agradece tener "más espacio" para poder caminar tranquilo y "disfrutar un poquito".

Más tranquilo pasea también José Luis, que apenas ha salido de casa desde que se alivió el confinamiento de la población a partir del 2 de mayo.

"Salí un día diez minutos, había muchísima gente y me volví a casa", relata, aunque reconoce que hoy "al aire puro" sí va a aprovechar la hora de paseo íntegramente, al tiempo que también aboga porque se abran todos los parques "mientras se respeten las normas que hay que respetar".

Lidia, que aprovecha estos días "de relax entre comillas" en los que no trabaja para hacer deporte, coincide con la "estupenda" idea de abrir parques de distritos.

"Antes nos estábamos acumulando todas las personas en las aceras, en las carreteras, y no se podía correr. Encima Madrid, que está lleno de parques, por favor... Y que abran El Retiro ya, que vamos a estar más repartidos", dice.

El mismo argumento utiliza Luis: "¿Qué pasa con los grandes parques? ¿Qué pasa con Madrid Río?", se pregunta.

Aunque le parece "bien" la decisión de abrir a partir de este viernes 3.800 puntos verdes de la ciudad, a su juicio "a más superficie que haya menos se acumularía la gente" por lo que pide desconfinar los 19 parques aún cerrados.

"Me parece bien que estén abiertos, pero que no esté abierta la Casa de Campo cuando el alcalde (José Luis Martínez-Almeida) no quiere que haya aglomeraciones y vaya todo el mundo por la calle y por las aceras, es que no lo entiendo", incide José Manuel montado en su bicicleta.

Lilina pone el acento en que dentro de la M-30 "hay muy pocas zonas verdes": "Deberían abrir también Madrid Río y Casa de Campo y Retiro, porque al final nos cruzamos. A lo mejor por la mañana no, pero por la tarde es una pesadilla", lamenta.

Pepi Cardenete