Los madrileños vuelven a las terrazas, a los parques y abrazan la vida social

Tras más de dos meses sin pisar El Retiro, las terrazas de los bares y las casas de sus familiares y amigos, los madrileños retoman este lunes cierta normalidad con la entrada a la fase 1, aún con restricciones y con la responsabilidad individual como máxima para no volver a perder los nuevos viejos lujos.

Madrid ha recuperado parte de su pulso en esta jornada en la que el 47 % del país ha estrenado la primera de las fases de la desescalada y en la que el reencuentro en los bares se reduce a las terrazas con aforo al 50 % y las reuniones no pueden ser de más de diez personas.

Coincidiendo con esta fase 1, también los 17 grandes parques y zonas verdes de Madrid que permanecía aún cerrados, como Madrid Río, la Casa de Campo o la Dehesa de la Villa, se han desconfinado (a excepción de Torre Arias y el Capricho), y los deportistas más madrugadores no han dudado esperar frente a las verjas a las 6:00 de la mañana, como ha constatado en El Retiro el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Los patos y los gatos del Retiro han vuelto a reencontrarse con el hombre tras 72 días en los que han sido los reyes de las 125 hectáreas de este pulmón verde, y el hombre ha vuelto a disfrutar del olor a césped y a escuchar el piar de los pájaros que han podido tener otra vez audiencia, aunque reducida, en los paseos y avenidas del jardín histórico.

"Se echaba de menos el césped", dice Florencia en su nombre y en el de Albi, su pastor alemán, que vuelve a olisquear feliz los setos orientados a la calle de Alfonso XII.

Susana, de 6 años, ha conocido El Retiro en plena fase 1. Su padre Pablo cuenta que no son de Madrid, y que han visitado el jardín histórico para hacer tiempo hasta que dé la hora de una cita que tienen en el Hospital Niño Jesús.

"Se está bien, la verdad es que no hay mucha gente, estaba acojonado. Pero no, hay poca gente, la gente está respetando su distancia", dice el hombre mientras dos agentes de parques montados en bicicletas advierten a aquellos que no han podido evitar sentarse frente al estanque de que "no se puede permanecer en estático".

En estático, en una terraza de la glorieta de Bilbao, se sienta por fin Nabil a desayunar después de su rutina matutina de ejercicio.

"Estaba saliendo todos los días súper temprano a caminar y comprando café, pero hoy como abren las terrazas me voy a sentar a desayunar, es básicamente la diferencia", dice sobre esta nueva fase. Después tiene que trabajar, pero "a lo mejor en la noche" vuelve a salir, reconoce.

Por la tarde también ha quedado Nico que, en la terraza de la icónica cervecería Santa Bárbara, toma un solitario café para celebrar su cumpleaños.

"Iba a comprar y a dar una vuelta y de paso me he sentado a desayunar. Luego tomaremos algo, una cañeja o dos para celebrarlo", cuenta, riendo, sobre las 9:15 de la mañana.

Menos han madrugado las cinco terrazas de la plaza de la Independencia, que han vuelto a la actividad a la hora del aperitivo con la Puerta de Alcalá y su crespón de fondo, coordinándose para abrir todas juntas a mediodía después de que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, haya cortado una cinta roja a modo de inauguración.

No ha habido colas esperando para tener mesa en esta jornada en la que la Asociación de Hostelería de la Comunidad de Madrid La Viña ha estimado abrirán al público el 5 % de las terrazas de la región.

El director de operaciones del grupo Ramses, Alejandro Lannelongue, explica que abren sus dos terrazas en este céntrico punto de Madrid "perdiendo dinero" pero que lo hacen "por responsabilidad" con sus empleados, con sus clientes y "amigos", y por responsabilidad con sus proveedores.

"Es una situación extremadamente complicada y delicada. Hemos sacado a gente del ERTE y vamos a empezar en Patio de Leones con un equipo reducido, de unas veintipocas personas, y en Ramses vamos a llegar a treinta y algo", relata.

Además del control del aforo, entre las medidas que han adoptado se incluyen unas máscaras transparente para que "se vea la luz en los ojos y sobre todo la sonrisa" de los camareros, y se tomará la temperatura no solo al personal, sino también a los parroquianos antes de entrar.

Los empleados no utilizarán guantes por una "falsa sensación de seguridad", explica Lannelongue, por lo que usarán gel antes y después de atender a los clientes, como Marta y Jerónimo, de los primeros que han podido disfrutar del aperitivo en la fase 1.

"Es nuestra primera cervecita y la verdad que una ilusión grandísima, y un poco emocionada, porque teníamos unas ganas ya aquí en Madrid de poder hacer esto, lo que nos encanta, terracita, cerveza, aperitivo· Estamos muy contentos. Por fin", dice Marta, que apela a la responsabilidad individual porque "ya es cosa nuestra, cada uno cada vez que salga" debe guardar las distancias, ir con mascarilla y no dejarse el gel hidroalcohólico en casa.

Poniendo esos medios "podremos salir" de la crisis sanitaria, opina, mientras cuenta que ha perdido a amigos por el coronavirus, y que lleva "meses" sin ver a su padre.

"Esta tarde vamos a ir a ver a mi padre. Me emociono, la verdad, de poder empezar a ver a la gente, sí", dice con la voz entrecortada en este día en que la mayoría de reencuentros con familiares y amigos se han postergado a la tarde, cuando el trabajo, el presencial o el telemático, o el aperitivo en su defecto, lo permita.

