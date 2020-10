Maduro advierte sobre Guaidó: "Va a terminar en el exterior, huyendo"

Caracas, 28 oct (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el líder opositor Juan Guaidó "va a terminar en el exterior, huyendo" del país, como considera que ha hecho su copartidario Leopoldo López.

"Él va a terminar en el exterior, huyendo. ¿Cuántas veces dijo Leopoldo López... 'yo no me voy'? Y 'me fui'", dijo el gobernante en una rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que Guaidó terminará viviendo en el acomodado barrio de Salamanca de Madrid porque, tanto él como López, "tienen muchos millones".

Por eso, subrayó que si se hace una investigación "independiente, objetiva de las riquezas" de López, Guaidó y sus familias, se podrá "confirmar que son millones de euros y de dólares, millones, los que tienen (...) en el exterior, que se robaron en el país".

Al respecto, aseguró que la familia de Juan Guaidó en España tiene un nivel de vida que "no la tienen ni los reyes de España".

López abandonó el pasado viernes la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, donde había sido recibido como huésped tras participar en un fracasado levantamiento militar el 30 de abril de 2019 junto a Guaidó.

Tras un trayecto del que todavía no se conocen detalles, el político opositor llegó a Madrid, donde residen sus padres, su esposa y sus hijos.

En una rueda de prensa ofrecida el martes, López aseguró que Guaidó está preparado para ser arrestado, si eso sucede.

Al respecto, Maduro ironizó al afirmar que le manda el mensaje a Guaidó de "que se prepare para ir preso y sale corriendo de Venezuela".

En esta ocasión, no se refirió de forma directa acerca de una posible arresto de Guaidó, algo que hizo en febrero pasado, en otra rueda de prensa en la que afirmó que "el día que los tribunales de la República den el mandato de detener" al político, lo harán las autoridades.

"Ese día no ha llegado, pero llegará", concluyó entonces.