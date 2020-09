Maduro reconoce "presos políticos" con indultos, dice abogado de opositores

Caracas, 31 ago (EFE).- El abogado de los dirigentes opositores venezolanos Roberto Marrero y Demóstenes Quijada, Joel García, dijo este lunes a Efe que el presidente Nicolás Maduro hizo un reconocimiento de la existencia de "presos políticos" en el país con el indulto a 110 personas que ordenó esta misma jornada.

"La lectura que le puedo dar yo a ese procedimiento efectuado el día de hoy es que están reconociendo que en Venezuela hay presos políticos, y son muchos los presos políticos", dijo García a las puertas del Palacio de Justicia de Caracas.

Sin embargo, el abogado indicó que aplaude la medida, que permitirá a muchas familias vivir "momentos de felicidad" por el cese de los procesos judiciales y la liberación de los detenidos, en algunos casos.

Este lunes, Maduro ordenó el indulto de 110 personas, 25 de ellas diputados opositores que reconocen al dirigente Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo mismo que medio centenar de Gobiernos.

En la lista de amnistiados también se encuentran dirigentes sociales, sindicalistas, periodistas y otros actores sociales detenidos y acusados de diversos delitos.

Algunos de estos legisladores indultados estaban presos, otros en el exilio y al menos uno de ellos, Freddy Guevara, se encuentra refugiado en la residencia del embajador chileno en Caracas.

Los defendidos por García no son diputados, aunque sí colaboradores de Guaidó y están en prisión acusados del mismo delito: terrorismo.

Marrero fue detenido en marzo de 2019 tras un controvertido allanamiento a su vivienda, mientras que Quijada, uno de los cuatro ciudadanos españoles beneficiados hoy con el indulto, fue apresado a inicios del pasado abril tras un cateo en su residencia.

García también criticó el uso de la figura de indulto para cesar sus causas, puesto que esta solo "procede cuando una persona es condenada", una situación en la que no estaba la mayoría de los amnistiados este lunes.

"Perdonarlos implica que ellos cometieron un hecho, cuando debidamente la figura jurídica que cabía era el sobreseimiento de la causa (...) y en el caso de mis defendidos, Roberto Marrero y Demóstenes Quijada, ellos no han cometido delito alguno", explicó.

No obstante, insistió en que los indultos "van a traer felicidad hoy a casa a muchos familiares", pese a que "jurídicamente" no era la figura adecuada en estos casos, porque Maduro, aseveró, "no está perdonando a nadie".