Maestre afea a Iglesias su propuesta "dura y poco respetuosa" y dice que muchas mujeres se identifican con Mónica García

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha afeado este martes "las formas y la propuesta" del vicepresidente segundo y candidato de Podemos a la Comunidad, Pablo Iglesias, porque han sido "duras y poco respetuosas" y ha defendido que "muchas mujeres" se han sentido identificada con la respuesta de Mónica García, que encabezará la lista de la formación madrileña en las elecciones autonómicas del 4 de mayo.

"Muchas mujeres cuando lo han escuchado han pensado: 'Esto me suena, porque yo trabajo invisibilizada mucho tiempo, hago el trabajo duro que no se ve cuando no están las cámaras, pero cuando llega el momento de poner la guinda al pastel, pues entonces las mujeres tenemos que dar un paso atrás'", ha explicado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, quien ha insistido en que Mónica García se ha ganado "a pulso" ser la candidata porque ha sido "la única oposición real" a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En este punto, la edil ha criticado que las "formas y la propuesta" de Iglesias para una lista única entre Podemos y Más Madrid han sido "duras y poco respetuosas" con el trabajo de su formación en la región en estos dos años.

"No hay que pedir permiso ni perdón para defender tu derecho a existir como fuerza política distinta y diferenciada", ha subrayado la portavoz, quien también ha aclarado que la respuesta de García fue "muy elegante" porque ese es "un escenario que no requiere Madrid".

Así, ha declarado que, una vez que se "han despejado las dudas" de que Unidas Podemos supere el 5% de los votos para conseguir diputados en la Asamblea de Madrid, gracias a la candidatura de Iglesias, hay "una posibilidad de movilización mayor" en la izquierda "con las tres opciones" que representan la formación morada, Más Madrid y PSOE. "Ayuso con Monasterio es un peligro para Madrid", ha recalcado.

La líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha trasladado este martes que es preferible que concurran a las elecciones los tres partidos de izquierda por separado y avisa de que las mujeres están ya cansadas de "hacer el trabajo sucio" para tener "que apartarse en los momentos históricos".

"Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda", ha lanzado García en un vídeo difundido a los medios de comunicación.