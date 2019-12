La manifestación en Barcelona "por un Gobierno constitucionalista" pide unidad antiindependentista

Unas 1.500 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, se han manifestado este viernes en el Día de la Constitución, por la unidad de España y "un Gobierno constitucionalista", convocadas por Espanya i Catalans y unas 50 entidades integrantes de Cataluña Suma por España.

La manifestación ha empezado en la plaza Urquinaona algo después de las 12, bajo el lema 'Por un Gobierno constitucionalista' encabezada por representantes de Cataluña Suma, así como miembros del PP y Vox, pero no de Cs, que ha acudido y tenía previsto hacer declaraciones pero ha decidido irse antes de empezar la manifestación, por la presencia de una pancarta que pedía la derogación de la Ley de Violencia de Género.

En la cabecera han marchado, entre otros, el líder de Vox, Santiago Abascal, el diputado del Congreso Ignacio Garriga y el eurodiputado Jorge Buixadé, así como el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, el concejal en Barcelona Josep Bou y el diputado del Parlament Daniel Serrano.

En un discurso en la Via Laietana tras la marcha, el presidente de Cataluña suma por España, Javier Megino, ha pedido unidad a los partidos constitucionalistas, ha dicho textualmente que España no puede estar en manos de cualquiera, y ha reclamado hacer "lo posible para que los que rijan el Gobierno sean gente que defienda y quiera a la patria común".

También ha avisado al PSOE de que en la investidura no vale ceder, y de que no pacte con los partidos independentistas, a los que ha calificado de vergüenza: "No se puede contar en absoluto con el enemigo separatista en el Gobierno".

Además, ha hecho un llamamiento a las distintas organizaciones que han participado para que se sumen a la entidad que preside para luchar todos juntos, en sus palabras: "¿Qué conseguimos yendo por separado? El enemigo es común: es el separatismo".

En un discurso, el concejal del PP en Barcelona Josep Bou ha dicho que este viernes salen a celebrar la Constitución con alegría, "frente a políticos traidores que no han jurado la Constitución", y a los que ha acusado literalmente de abrir las heridas que se cerraron en 1978.

Ha criticado que se diga que la Constitución está obsoleta, cuando la de Estados Unidos tiene más de 200 años, y ha defendido "complementarla" pero no sustituirla, puesto que la considera garantía de respeto a los derechos, deberes y libertades.

En concreto, ha apostado por "fortalecer la nación" y acrecentar los derechos sociales y el bienestar de los españoles, aunque sin tocar el artículo 2 de la Constitución, sobre la unidad de España.

"BLACK FRIDAY" EN EL CONGRESO

El líder de Convivencia Cívica Catalana (CCC), Ángel Escolano, ha criticado a Sánchez y ha dicho que está realizando un Black Friday en el Congreso, puesto que "hace rebajas y ofrece lo que sea para quedarse en la Moncloa".

También ha reprobado que en Cataluña se requiera un nivel de la lengua catalana para poder trabajar en el sector público, cosa que, según Escolano, incumple el artículo de la Constitución que defiende la igualdad: "Yo, como español, no soy igual en toda España".

El portavoz de Cataluña Suma y presidente de Españoles de a Pie, Carlos Portales, ha pedido dejar atrás egos entre partidos y entidades, y hacer frente "al verdadero enemigo de España, que es el separatismo", y sumar para demostrar que quienes defienden la unidad del Estado son mayoría, a su juicio.

BANDERAS Y CONSIGNAS

Los manifestantes llevaban banderas españolas y algunas 'senyeres' y banderas europeas, cantaban consignas como 'Luego diréis que somos cinco o seis' y 'Puigdemont a prisión', y portaban pancartas en contra de la despoblación y del proceso independentista y en defensa de la Guardia Civil.

ABASCAL "PRESIDENTE"

Algunos manifestantes han proferido consignas contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, mientras que han llamado en reiteradas ocasiones 'presidente' a Abascal y le han pedido que pronunciara un discurso desde el escenario pese a no estar previsto, lo que ha rechazado.

Al pasar por delante de la Jefatura Superior de Policía, los manifestantes han coreado la consigna 'Esta es nuestra policía', y al terminar la concentración algunos de los manifestantes han dirigido palabras de apoyo a los agentes que custodiaban el edificio.