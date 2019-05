Una manifestación convocada en el pueblo de Josu Ternera pide su libertad y destaca su "compromiso con la paz verdadera"

Cientos de personas, entre ellos dirigentes de la izquierda abertzale y familiares de José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', han reclamado su puesta en libertad y, tras destacar su "compromiso con la paz verdadera", han pedido al PSOE y al Estado español que "de una vez por todas apuesten por una estrategia democrática y desechen las vías violentas". Durante el acto, dirigentes del Sortu han informado de que Urrutikoetxea se encuentra ingresado en un hospital de París.

Una manifestación desarrollada en su municipio natal, Ugao-Miraballes (Bizkaia), ha mostrado este sábado el rechazo de los participantes a la detención de Josu Ternera.

La marcha, organizada por Sortu, y que ha recorrido las principales calles de la localidad natal de Urrutikoetxea entre gritos que pedían la puesta en libertad del detenido, en favor de la independencia y en contra de la represión, ha arrancado pasadas las 18.30 horas tras una pancarta en la que se podía leer 'Bakea eta Askatasuna irabastera, Josu eta Besteak askatu (Hasta lograr la paz y la libertad. Josu libre).

Urrutikoetxea fue arrestado el pasado jueves en los Alpes franceses en una operación conjunta de la Dirección General de Seguridad Interior francesa (DGSI) y de la Guardia Civil.

'Josu Ternera' estaba prófugo de la Justicia desde el 14 de noviembre de 2002, mes en el que tendría que haber declarado como imputado por el atentado del cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987.

En la marcha, desarrollada este sábado, han tomado parte el senador electo de EH Bildu Gorka Elejabeitia, el responsable de Sortu en Bizkaia, Ibbon Arbulu, y los expresos Pipe San Epifanio y Pablo Goristiaga.

A la finalización de la manifestación, desarrollada en su localidad natal, el responsable político de Sortu en Bizkaia Ibon Arbulu ha afirmado que las últimas noticias de que disponen aseguran que Urrutikoetxea se encuentra ingresado en un hospital de París.

En su intervención, Arbulu ha advertido de que Urriutikoetxea ha sido, en los últimos 40 años, "una obsesión del Estado, al igual que lo ha sido la negación de Euskal Herria de acabar con su proyecto".

"PAZ VERDADERA"

Tras reclamar la puesta en libertad del histórico dirigente de ETA, ha destacado que "no habrá una paz verdadera en Euskal Herria hasta que se materialice la libertad de los presos huidos y refugiados". "Un aspecto que no parece interesar a los estados español y francés, que tienen miedo a la paz verdadera y no la quieren", ha añadido.

Asimismo, ha advertido de que España y Francia no actúan solo contra Urrutikoetxea sino que también lo hacen "contra otros militantes", y ha contrapuesto a este comportamiento "la necesidad de mirar al futuro con esperanza y fortaleza".

"Josu nos ha demostrado su compromiso con el logro de la paz verdadera que los estado no quieren ni buscan", ha añadido. Además, ha incidido en la necesidad de "seguir en el mismo camino para alcanzar esa paz verdadera pese a las trabas impuestas por los Estados". "Los enemigos no van a doblegarnos con su actitud", han añadido.,

Por último, ha realizado un llamamiento al PSOE y al Estado español para que "de una vez por todas ,apuesten por una estrategia democrática" y desechen las vías violentas apostando por la democracia y por la paz".

Al concluir la marcha, en la que han participado familiares de Urrutikoetexa, se ha difundido un audio de Egoitz Urrutikoetea, hijo del histórico dirigente de ETA, en el que ha denunciado "el circo mediático" generado por el arresto de su padre "amparado por los Estados español y francés".