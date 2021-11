Mañueco aconseja a Álvarez de Toledo "un poquito de desescalada verbal" y dice que a ella corresponde decidir si deja PP

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aconsejado este miércoles a la exportavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, "un poquito de desescalada verbal" y ha señalado que a ella es a la que corresponde tomar la decisión de si deja su escaño o el Partido Popular.

Así se ha pronunciado en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntado si había leído el libro de Álvarez de Toledo y si debería abandonar el PP tras sus críticas a la dirección del PP o cree que "representa los valores del PP" como sostiene la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"NO HE LEÍDO EL LIBRO" Y "NO LO VOY A LEER"

"No lo he leído, no lo voy a leer, y si debe o no abandonar el escaño o el PP, es algo que ya hizo en el pasado y es una decisión que le corresponde a ella personalmente", ha manifestado el presidente de Castilla y León.

Mañueco ha apostado por la desescalada verbal. "Ya hace un año y medio le recomendé que un poquito de desescalada verbal no vendría mal", ha manifestado en el acto, al que han asistido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Álvarez de Toledo, que publica este jueves su libro 'Políticamente indeseable', declaró el pasado fin de semana en una entrevista en el diario 'El Mundo' que García Egea "practicó el mobbing, el bullying y el acoso impúdico a través de sus alfiles y los medios", buscando un "control del grupo parlamentario" que ella dirigía.

Esas críticas también están recogidas en su obra, donde afirma que la suya "fue una destitución a cámara lenta". "Un proceso en el que se combinaron los groseros empujones de Teodoro con los suaves empujoncitos de Pablo", afirma.