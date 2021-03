Mañueco acusa al PSOE de "rapiñar apoyos con intrigas" en Castilla y León

Valladolid, 22 mar. (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha acusado este lunes al PSOE de estar "rapiñando apoyos con intrigas" para intentar que prospere la moción de censura contra él, pero ha augurado que el aspirante socialista a relevarle, Luis Tudanca, se va a llevar "una bofetada de honradez, dignidad y lealtad".

En su primera contestación a Tudanca, ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León que debate la moción de censura, Mañueco ha reprochado al PSOE que apoye sus esperanzas en "hipotéticos tránsfugas, sin pudor y con descaro nauseabundo".

"Representa usted lo peor de la política", le ha espetado Mañueco al socialista, a quien ha acusado de ser el "Fernando Simón de las Cortes de Castilla y León", un "personaje sin rumbo, ni ideas, ni liderazgo", que "únicamente es dócil y sumiso a los intereses de Pedro Sánchez".

Por ello, el presidente de la Junta ha reprochado al candidato socialista el haber cometido una "irresponsabilidad insultante" con las personas de Castilla y León por presentar una moción de censura para la que han intentado "comprar y rapiñar" las voluntades de los procuradores del Grupo Cs, cuando la propia Inés Arrimadas y los miembros de la formación 'naranja' han subrayado su 'no' a la moción en los últimos días, ha recordado el presidente del Ejecutivo autonómico.

En esta línea, Fernández Mañueco ha expuesto en la Cámara algunas manifestaciones realizadas en el último año por el hoy candidato del PSOE en esta moción en las que el socialista expresó su postura contraria a presentar una moción de censura en la Comunidad en un momento de pandemia.

Ante este "cambio de rumbo" del PSOE, Fernández Mañueco ha cuestionado al líder socialista si de verdad piensa que no ha "vendido su alma" al haber atendido a la "llamada y a la orden de Ferraz".

"Claro que sí, no ha dudado en traicionarse a sí mismo y a todas las personas de Castilla y León. La palabra de Tudanca está bajo las suelas de los zapatos del señor Sánchez", ha expresado Fernández Mañueco en la Cámara.

Por todo ello, el presidente de la Junta ha lamentado que, mientras que "muchas personas han perdido a sus seres queridos y sus empleo, el PSOE presenta una moción como una estrategia de involución organizada desde la sede del PSOE en Madrid".

"Allí en Ferraz no se piensa en Castilla y León, porque Sánchez solo piensa en Sánchez, que le ha obligado a presentar una moción que está abocada al fracaso", ha expresado Mañueco, quien ha considerado que "Ferraz quiere implantar la pureza del 'sanchismo' en Castilla y León" y el PSCYL "no tiene cabida" en él.

Con esta moción, ha finalizado Mañueco, "habrá marcado una cruz en su calendario y Sánchez una muesca en su cartuchera". "No sé lo que le han ofrecido en Ferraz, pero el puesto de Paradores ya está ocupado por su predecesor", ha apostillado el presidente de la Junta en alusión a Óscar López.

El representante socialista aún no tiene los apoyos necesarios para que prospere su iniciativa (41), ya que por el momento únicamente suma 37 votos -35 del PSOE y 2 de Podemos-, por lo que necesitaría al menos otros cuatro, con la vista puesta en lo que puedan hacer el procurador leonesista de UPL y la procuradora no adscrita María Montero, que dejó Cs el pasado viernes, y al menos otros dos procuradores naranjas, pese a que la mayoría de ellos han anunciado públicamente su 'no' a la moción.

En el caso Vox, su única procuradora en las Cortes ha anunciado su voto negativo, y el otro partido integrante del Grupo Mixto, Por Ávila, ha anunciado en las últimas horas que se abstendrá en la votación, por lo que el papel de varios procuradores ciudadanos es clave.