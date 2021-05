Mañueco acusa a Sánchez de negligencia por no dar instrumentos ante el fin del toque de queda y los cierres perimetrales

ÁVILA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "de negligencia y dejación" de sus funciones por no aprobar "una legislación intermedia" o aprobar algún instrumento al servicio de las comunidades, ya que a partir del 9 de mayo se elimina el toque de queda y el cierre perimetral de la Comunidad.

"Ayer el Gobierno de España no aprobó ninguna medida, ningún instrumento al servicio de las comunidades autónomas, lo único que hacía era posibilitar un cauce de recurrir al Tribunal Supremo, pero el 9 de mayo concluye el estado de alarma, y yo añado que comienza la recuperación económica en Castilla y León el 9 de mayo", ha aseverado Fernández Mañueco en declaraciones a los medios durante una rueda de prensa ofrecida en Ávila tras la presentación de la unidad satélite de radioterapia de Ávila.

Por ello, y "ante la dejación de responsabilidades" del Gobierno de Sánchez, el presidente de la Junta ha asegurado que no hará una dejación de sus responsabilidades a pesar de que se ha "abandonado" a las comunidades autónomas frente a la pandemia, sin ningún tipo de apoyo legislativo".

La decisión del Gobierno de este martes sobre el Supremo "no da ningún apoyo, ningún instrumento jurídico nuevo", por lo que se ha propuesto "seguir trabajando para proteger la vida la salud y la economía de Castilla y León" ante "la negligencia, por el abandono, del Gobierno de Sánchez", cuando el 9 de mayo decaiga el Estado de Alarma.

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que ya en el mes de octubre el TSJCyL "dejó claro que estas decisiones" respecto del toque de queda o de los cierres perimetrales, son "cuestiones que deben ser reguladas por ley orgánica" y "no hay ninguna ley orgánica en este sentido, ya que lo que tiene que ver estrictamente con el toque de queda "requiere una legislación excepcional como es en el estado de alarma".

Por esto ha afirmado que "el Gobierno de España no ha hecho sus deberes", ya que "tenía que haber aprobado una legislación intermedia entre la legislación sanitaria ordinaria que se ha visto superada por las circunstancias de la pandemia y una situación excepcional, como es el estado de alarma".

"Se lo prometió a las comunidades autónomas, a las fuerzas políticas y a distintos representantes sociales", ha recordado el presidente de la Junta, pero "eso no ha ocurrido", por lo que ha explicado que por lo que dicen los servicios jurídicos de la Junta, "ante las reiteradas resoluciones judiciales y autos de los tribunales superiores de Justicia", no solo de Castilla y León, "no tiene ningún tipo de viabilidad jurídica, no hay grieta jurídica en el armazón y por tanto no tiene sentido que hagamos ninguna decisión en esta materia".