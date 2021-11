Mañueco: las comunidades deben dar un paso adelante ante un Sánchez "ausente"

Madrid, 17 nov (EFE).- El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, considera que "frente a un Sánchez ausente", las comunidades autónomas tienen que dar "un paso adelante" y que los presidentes autonómicos, "independientemente de su color político", han hecho en los últimos meses mucho más por España que Pedro Sánchez.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, al que han asistido el secretario general del PP, Teodoro García Egea; y el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entre otros, el presidente castellanoleonés ha firmado que su Gobierno quiere ser "un dique de contención a las políticas del sanchismo".

En presencia también del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Cs), Fernández Mañueco ha asegurado que su "intención, desde luego, es agotar la legislatura" autonómica.

Preguntado por si hay un "gen caníbal" en el PP ha comentado, tras señalar que "no hay nada que más aburra a las personas que estemos hablando de nosotros mismos y no voy a contribuir yo a ese papel", que no lo ha visto y no cree que exista.

No ha querido pronunciarse sobre el debate respecto a la Presidencia del PP de Madrid, puesto que "quien tiene que tomar la decisión son los afiliados" de esta comunidad, y ha asegurado que no ha leído ni va a leer el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, de la que ha dicho que si debe abandonar o no su escaño o el PP "es una decisión que le corresponde a ella" y de la que ha recordado que "ya hace un año" le recomendó "que un poquito de desescalada verbal no vendría mal".

Sobre la financiación autonómica ha indicado que "claramente tiene que consistir en que todas las personas, vivan donde vivan, reciban la misma prestación de servicios públicos" y que "hay que tener en cuenta no solo la población sino también otros elementos como el envejecimiento, la dispersión geográfica o la baja densidad".

Ha declarado además que la reunión de ocho comunidades en Galicia el próximo día 23 para abordar este asunto "no es un frente contra nadie" sino la continuidad de un trabajo de "mucho tiempo en defensa de intereses comunes".

Respecto a la iniciativa del Gobierno de descentralizar sedes de instituciones fuera de Madrid ha comentado que le parecía más "un globo sonda que una propuesta seria" y que "no puede plantearse como una lucha entre comunidades" y sí "desde el respeto a una comunidad hermana como es Madrid y a la capital de España".

Fernández Mañueco ha dicho también que las comunidades autónomas han "soportado de manera satisfactoria la lucha contra la Covid, en algunos casos con la incomprensión y con la ausencia del Gobierno de España" y ha pedido al Gobierno que "ejerza el liderazgo que le corresponde y tome una decisión respecto del pasaporte covid" y su uso.