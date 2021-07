Mañueco cree necesario "cambiar" al presidente del Gobierno porque "no va a cambiar la actitud"

RONCESVALLES, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha opinado, tras la remodelación del Gobierno de España, que "lo que necesitamos es cambiar al presidente del Gobierno, porque no va a cambiar los objetivos, no va a cambiar la actitud".

Fernández Mañueco, que ha atendido a los medios de comunicación en Roncesvalles (Navarra) tras participar en un acto de conmemoración del Año Jacobeo, ha deseado suerte a los nuevos ministros del Ejecutivo central, pero ha considerado que "lo importante no son las personas" sino "el objetivo, las actitudes y quien dirige el Gobierno". Por esto, ha subrayado que "lo que necesitamos es cambiar el presidente del Gobierno, porque no va a cambiar los objetivos, no va a cambiar la actitud".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de que "este país, cuanto antes, apueste por un presidente distinto" y, en concreto, ha apostado por el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha dicho que es "el presidente que necesitamos en este momento en este país".