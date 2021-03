Mañueco dice haber renovado votos con Igea, se siente reforzado tras la moción y culpa al PSOE de conspirar en pasillos

VALLADOLID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que ha "renovado votos" con el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), al tiempo que ha asegurado que se siente "reforzado" tras decaer la moción de censura presentada por el PSOE, a cuyos dirigentes culpa de haberse centrado en "conspiraciones de pasillo".

Mañueco ha pronunciado estas palabras en sendas entrevistas concedidas a Onda Cero y Tele5, donde ha reconocido que con el debate de la moción de censura este lunes se pone fin a unos días "ajetreados" por una iniciativa que "impulsó", a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que "materializó" el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca.

El presidente de la Junta ha aprovechado sus intervenciones para agradecer el respaldo de los 40 parlamentarios que votaron en contra de una moción de censura que "ya es pasado" y sobre la que ha insistido que ha sido una maniobra de Sánchez "a espaldas" de la "honradez" que caracteriza a los ciudadanos de Castilla y León.

"Mi compromiso es firme, no necesitamos elecciones, no necesitábamos una moción de censura, vivimos momentos de sufrimiento y dificultad y Castilla y León necesita estabilidad y certidumbre", ha defendido Mañueco, quien ha garantizado su trabajo para finalizar la legislatura con su pacto con Ciudadanos en Castilla y León, un acuerdo que "funciona" y "cumple objetivos".

"Nos sentimos reforzados para impulsar el proyecto de modernización y futuro para Castilla y León", ha defendido.

En su entrevista en Onda Cero el presidente de la Junta ha asegurado que muchos parlamentarios de Ciudadanos "han sufrido mucho" durante el proceso de la moción de censura y ha considerado que tanto Tudanca como Pedro Sánchez deberían "pedir disculpas" a la sociedad.

"Mientras PP y Ciudadanos trabajábamos, algunas personas del PSOE estaban en conspiraciones de pasillo, no me parece lo más adecuado, ni lo más acertado ni lo más oportuno, Tudanca no ha sido capaz de entender la situación en la que se ha puesto el sistema democrático, yo soy presidente por una mayoría legítima", ha zanjado.

Ferñandez Mañueco ha insistido en que las "presiones" a los procuradores de Ciudadanos "han rozado lo lícito y lo legítimo". "Este terremoto que se ha querido desde La Moncloa y Pedro Sánchez ha fracasado".

El presidente de la Junta se ha referido también a la decisión de la ex procuradora de Ciudadanos María Montero de abandonar el Grupo y situarse como no adscrita, movimiento que se llevó a efecto el pasado viernes. "Creo que se debe a una decisión personal", ha defendido Fernández Mañueco, quien ha avanzado que le consta que la formación naranja le han solicitado el acta.

Así, ha recordado que ella se abstuvo en la votación de la moción de censura, con lo que no la ha respaldado, una "línea que diferencia el transfuguismo". "Ella ha sido fiel a lo que firmamos hace dos años", ha señalado.

Por último, el presidente de la Junta ha asegurado que el pacto de Gobierno entre PP y Ciudadanos "funciona". "Mi intención es ofrecer estabilidad y certidumbre", ha asegurado.

En cuanto a la decisión de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas Fernández Mañueco ha defendido que las comunidades viven "circunstancias distintas". "Estaremos todos con Isabel para que tenga una victoria clara en Madrid", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que estos comicios van a ser un barómetro que refleje la situación del PP.

Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León ha apostado por la reunificción del centro-derecha en las siglas del PP y bajo la presidencia de Pablo Casado. "Lo que queremos es seducir a los votantes de ciudadanos y de otras formaciones política, la base son los votantes", ha defendido.