Mañueco, sobre los indultos, advierte de que el "oportunismo político" no puede ser "una puerta a la impunidad"

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha advertido, en relación con los posibles indultos a los presos del 'procés' que el "oportunismo político" no puede ser "una puerta a la impunidad" y ha vuelto a mostrarse "claramente en contra" de una decisión de estas características.

Tras conocerse el pronunciamiento del Tribunal Supremo contrario a estos posibles indultos, Fernández Mañueco ha subrayado que "no se puede indultar a quien no se arrepiente" y quien "aspira a reincidir", una situación que considera "en las antípodas de la concordia".

En cuanto a la manifestación convocada el próximo 13 de junio en Madrid contra los indultos a los presos del 'procés' y la posible presencia o no del presidente de la Junta, Fernández Mañueco ha asegurado que no cree que "aporte o deje de aportar" la asistencia de su "humilde persona", frente a lo que ha apostado por "insistir en trabajar en otros ámbitos" para que la concesión de esa medida de gracia a los condenados "no se produzca".

El líder del Ejecutivo castellanoleonés ha realizado estas declaraciones durante el acto de firma de los acuerdos alcanzados en el seno del Diálogo Social con patronal y sindicatos