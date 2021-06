Mañueco: "No se puede indultar a quien no se arrepiente y aspira a reincidir"

Valladolid, 2 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este miércoles la posibilidad de que el Gobierno indulte a los dirigentes independentistas del denominado 'procés' catalán porque "no se puede indultar a quien no se arrepiente y aspira a reincidir".

En una comparecencia ante los medios de comunicación, tras firmar acuerdos del Diálogo Social, Mañueco no ha confirmado si asistirá a la protesta convocada para el próximo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid porque su "humilde persona" no cree que "aporte o deje de aportar", pero ha afirmado que el "oportunismo político no puede ser la puerta a la impunidad".

Para el presidente, la posible concesión de estos indultos está "en las antípodas de la concordia", porque es el cumplimiento de las leyes la que hace "iguales" a los ciudadanos. "Estoy claramente en contra de una decisión de estas características", ha zanjado.