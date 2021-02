Mañueco respeta la decisión de Casado de abandonar Génova y rechaza extrapolar los resultados de los comicios catalanes

VALLADOLID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado hoy su "respeto" por la decisión del presidente del PP, Pablo Casado, de abandonar la sede del partido en Génova, al tiempo que ha rechazado que se puedan "extrapolar" los resultados de los comicios catalanes a otras autonomías o al conjunto del país.

Durante su comparecencia para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que deja sin efecto el toque de queda en Castilla y León, el presidente de la Junta y de los 'populares' de la Comunidad no se ha extendido mucho a la hora de valorar la decisión de Casado de abandonar la actual sede del PP. "Respeto la decisión que ha tomado en el uso de sus atribuciones y de sus facultades como presidente de mi partido", se ha limitado a señalar.

En cuanto a los "malos" resultados obtenidos por el PP en los comicios catalanes, Mañueco ha rechazado que se puedan extrapolar a un ámbito nacional y de unas comunidades autónomas a otras, por lo que ha pedido analizar cada elección en su conjunto. "La autocrítica y el análisis en profundidad lo tiene que hacer la organización territorial de Cataluña", ha insistido si bien ha calificado de "magnífico trabajo" el realizado por los "compañeros" de la formación y de su candidato, Alejandro Fernández.

Por último, y cuestionado si en Castilla y León también teme un 'sorpaso de Vox', Mañueco ha asegurado que no se encuentran en ese horizonte, "no están dentro de nuestras preocupaciones", hasta dentro de dos años. "Desde la Junta venimos trabajando con seriedad y solvencia, no solo en la lucha contra la Covid, sino en el día a día. Hace una semana aprobamos los presupuestos más ambiciosos de la historia que servirán para fortalecer los servicios sociales, modernizar la Comunidad, apoyar el tejido productivo y luchar contra la pandemia. Eso es lo que nos preocupa y nuestro objetivo, para lo demás quedan dos años", ha concluido.