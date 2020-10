Mañueco: "Sería un error" cerrar las dos Castillas "a espaldas de Madrid"

Valladolid, 28 oct. (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este miércoles que aún no tiene decidido si cerrar o no perimetralmente este territorio y ha remitido a la reunión de esta tarde con sus homólogos de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, ya que "sería un error" de las comunidades que la rodean tomar esa decisión "a espaldas de Madrid".

En una entrevista en Onda Cero, Mañueco ha insistido en que anunciarán la decisión "después de la reunión" de esta tarde en Ávila, junto a la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el castellanomanchego Emiliano García Page, quien ayer ya adelantó que defenderá el cierre perimetral coordinado de los tres territorios.

Ayuso está estudiando la posibilidad de cerrar la región en el puente de Todos los Santos, aunque considera que "tal y como está ahora mismo el virus" la región podría seguir abierta.

Mañueco ha asegurado que hay argumentos "en un sentido y en otro" sobre la bondad del cierre perimetral y ha puesto sobre la mesa que "hay expertos" que incluso plantean que "es bueno que haya contagios, pero de manera paulatina para que no haya colapso sanitario", pero ha preferido no dar opiniones "ni a favor ni en contra" para que no decantar la decisión aún.

Lo que sí ha confirmado es que, de tomar la decisión del cierre perimetral de la Comunidad, la Junta de Castilla y León daría "un espacio (de tiempo) para organizarse" a los ciudadanos y el horizonte de la entrada en vigor sería "el viernes", por lo que cobra importancia lo que pudiera aprobar formalmente el Consejo de Gobierno de mañana.

Ha reconocido que el puente de Todos los Santos, es una "fiesta especialmente relevante" en estos momentos desde el punto de vista "sentimental y emocional", con "4.600" personas que han muerto en los hospitales, las residencias de mayores y los hogares de Castilla y León tras infectarse de la covid, y de ellas 744 desde el pasado 1 de septiembre.

Mañueco ha reiterado que la posición que adopte Castilla y León se apoyará "en la ciencia", con reuniones como la mantenida ayer por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, con la comisión de expertos, aunque se ha referido también a otras conversaciones que tiene pendientes para esta mañana, tanto con representantes del Gobierno central para recabar la ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado.

Preguntado por la discusión en el Congreso de los Diputados entre el Gobierno y el líder de su partido, Pablo Casado, sobre la duración y las prórrogas del estado de alarma, Mañueco ha pedido un "esfuerzo" para llegar a un acuerdo que limite la extensión de esta medida por debajo de los seis meses planteados por el Gobierno.

No obstante, ha reconocido que en esta situación Castilla y León "necesita el estado de alarma": "Estado de alarma sí, pero no así", ha resumido, convencido de que ha de realizarse una evolución "mes a mes" y con la referencia del Consejo Interterritorial de Salud para tomar decisiones consensuadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas.