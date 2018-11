La muerte de un mapuche arrastra al Ejecutivo al momento más complejo en el sur de Chile

La muerte del mapuche Camilo Catrillanca en la región de La Araucanía durante un operativo policial y cuyas cintas del hecho fueron borradas por Carabineros pusieron cuesta arriba la credibilidad de esa institución y arrastraron al Ejecutivo de Chile a uno de los sucesos más complejos ocurridos en esa zona.

Ante esta situación, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció hoy la presentación de tres querellas para hallar a los responsables de un caso que terminó con la muerte de Catrillanca en el sur de Chile.

Chadwick intervino en una sesión especial de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, instancia a la que fue citado, junto al general director de Carabineros, Hermes Soto, para exponer con detalle los antecedentes que tiene el Gobierno del caso.

Una de las querellas tendrá el objetivo de investigar hechos que hayan entorpecido la investigación, la segunda para aclarar la causa de muerte del joven de 24 años y la tercera pretende esclarecer el asalto que sufrieron cuatro profesoras, hecho que originó el operativo en el que murió Camilo Catrillanca.

"Nadie está exento, en ninguna institución y en ningún lugar, a que un funcionario pueda faltar a la verdad. Lo importante es cómo se reacciona", dijo el titular de Interior.

Indicó que cuando se detectó esa mentira se reaccionó de inmediato.

Recordó que se le aceptó la renuncia a dos altos oficiales y a otros cuatro funcionarios de Carabineros.

Al referirse al borrado de la cinta realizada por la Policía, Chadwick dijo que le parece "muy grave que una cámara que está destinada precisamente a grabar la operación de Carabineros se hubiese destruido su tarjeta de memoria".

"Cómo no va a doler, cómo no me va a irritar, generar impotencia y enojar que esa cámara que estaba comprada para ese tipo de operativos se haya mal utilizado y roto su tarjeta si la compramos nosotros desde el ministerio del Interior", apostilló.

Chadwick descartó renunciar su cargo. "No voy a renunciar hasta entregarle más seguridad a las familias chilenas, salvo que el presidente Sebastián Piñera me pida lo contrario", afirmó.

Catrillanca murió el pasado 14 de noviembre mientras conducía un tractor en la comunidad de Temucuicui, en la sureña región de La Araucanía, donde fuerzas de carabineros se enfrentaban a tiros con unos ladrones de automóviles a los que perseguían.

El Fiscal de Alta Complejidad, Roberto Garrido, que investiga la muerte del mapuche, llegó este lunes a la comunidad de Temucuicui, donde entrevistó al menor que acompañaba al comunero fallecido y realizó diversas diligencias.

La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó y expresó hoy su preocupación por la muerte del mapuche.

El organismo destacó en un comunicado que durante la operación fue detenido ilegalmente un menor de edad, quien fue víctima de lesiones "que podrían constituir tortura".

A última hora del día, el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, tuvo que sus puertas después de que varias decenas de jóvenes intentaran entrar en protesta por la muerte de Catrillanca y la salida del ministro del Interior.

Carabineros apostados en el lugar impidieron la acción hasta que llegaron las Fuerzas Especiales de la Policía, que lograron dispersar a los manifestantes.

También se cerró parte de la Alameda, la principal arteria que cruza el centro de la capital chilena.