La marcha del 8 de marzo en Chile estará custodiada por agentes mujeres

La Policía chilena desplegará un contingente integrado en su mayoría por mujeres en la marcha que se celebrará el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, una medida inédita hasta ahora en el país y que busca que la manifestación sea "familiar" y transcurra de manera "pacífica".

"Para nuestra institución, que ha sido pionera en la incorporación de la mujer, (el 8M) es una conmemoración muy relevante. Seremos más de 1.700 carabineros mujeres a nivel nacional”, explicó la jefa de zona de Prevención y Protección de Carabineros (Policía chilena), la general Berta Robles.

Del total de las agentes, cerca de un millar estarán en la capital, donde se espera que la marcha sea multitudinaria, mientras que el resto se repartirán entre las otras 15 regiones del país.

Los efectivos masculinos también trabajarán ese día, pero se mantendrán en un segundo plano, agregó en una rueda de prensa la funcionaria, quien estará a cargo del dispositivo en la capital.

Las organizaciones feministas han convocado distintos actos por todo el país durante la primera semana de marzo, aunque la gran marcha se celebrará el 8 de marzo a mediodía en Plaza Italia, una rotonda de Santiago convertida en el epicentro del estallido social y rebautizada por los manifestantes como "Plaza de la Dignidad".

Varias asociaciones de mujeres pidieron esta semana a la justicia que garantice su derecho a manifestarse y ordene a las fuerzas de seguridad no "reprimir" la marcha, que aún no cuenta con autorización oficial porque las organizadoras no reconocen a la dirección de Carabineros.

El cuerpo policial está en el punto de mira desde el inicio de la crisis y diversos organismos como ONU, Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) les han acusado de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas relacionadas con delitos sexuales.

"Queremos que el Día Internacional de la Mujer sea, en primer lugar, un día sin violencia. Queremos que sea un día de unidad, que convoca y una a todas las mujeres (...) Las mujeres ya han demostrado que son capaces de hacer manifestaciones importantes y pacíficas", indicó por su parte en la misma rueda de prensa la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas.

La marcha feminista del año pasado por el 8M congregó a más de 200.000 personas en Santiago y fue una de las más multitudinarias de la historia reciente del país, aunque se espera que la concentración de este año sea todavía más masiva.

El movimiento feminista ha estado muy presente en la convulsión social que estalló en octubre, sobre todo después de la irrupción del colectivo LasTesis y su performance "Un violador en tu camino", que denuncia la violencia machista y que ya se ha convertido en un himno feminista global.

Chile vive su convulsión social más grave desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago de Chile para protestar contra el aumento de la tarifa y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo.

Las protestas, que en las últimas semanas han bajado de intensidad aunque se espera que tomen de nuevo fuerza en marzo con el fin del periodo estival, han dejado una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.