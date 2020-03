Las mareas piden a PSOE y BNG tener claro "quién es el enemigo" en Galicia

El candidato número tres por A Coruña al Parlamento gallego de Galicia en Común-Anova-Mareas, Martiño Noriega, ha pedido este sábado al PSdeG y al BNG actuar "cohesionados" y que tengan claro "quién es el enemigo, democráticamente hablando", en alusión a las políticas del Partido Popular.

Así se ha pronunciado el exalcalde de Santiago en A Coruña, en declaraciones a los periodistas durante el acto de precampaña de la coalición, denominado "Municipalismo ante las elecciones del 5A", en el que también ha participado el exregidor coruñés Xulio Ferreiro, pero sin la asistencia del candidato a la presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, que se encuentra en Argentina.

"El cambio político en el país va a ser un cambio a tres, van a estar el Partido Socialista, el BNG y este espacio", ha indicado Noriega, que ha sostenido que, para gobernar tras el 5 de abril es necesaria "aritméticamente" la aportación de estos tres espacios.

En este sentido, Martiño Noriega ha incidido en la necesidad de "mandar el mensaje" de que "desde la pluralidad" son "fundamentales para el cambio político" y ha llamado a "no competir" entre las tres fuerzas, aunque marquen "sus perfiles" de manera individual.

Respecto a las diferencias existentes dentro de la candidatura Galicia en Común-Anova-Mareas, el exalcalde compostelano ha asegurado que "los representantes de la derecha temen" a su coalición porque tienen "potencialidades".

"Insinúan que hay cosas que nunca hay porque tenemos potencialidades que poner en marcha, va a haber una campaña central, vamos a estar todos participando en esa campaña, pero no podemos esconder las potencialidades y el municipalismo es una de ellas y la Marea Atlántica es parte fundamental", ha enfatizado Noriega.

Así, ha puesto en valor la unión del soberanismo, el federalismo y el municpalismo: "Somos diversos y actuamos a muchos niveles, desde una perspectiva soberanista, desde la izquierda federal, que tiene responsabilidades en el Gobierno estatal, y desde el municipalismo".

Además, Noriega ha abogado por "darle carpetazo, no a Feijóo en su persona, ni al PP, sino a las políticas que aplican" y ha subrayado que están para poner en valor "la diversidad como motor de cambio".

"Somos una mala noticia para Feijóo, somos tres espacios que no vamos a tener fuga de votos", ha dicho Noriega, que ha añadido que "Feijóo anda de alguna manera rogando a la extrema derecha que le voten a él y no a Vox".

Por su parte, Xulio Ferreiro ha destacado que su papel "es el de aportar", aunque no sea candidato en las elecciones del 5A. "Cuando me tocó estar en primera línea de la política me tocó, pero de lo que se trata es de ayudar a compañeros", ha sostenido el exalcalde coruñés.

También ha apostado por "construir colectivamente esa alternativa" y ha ensalzado el municipalismo, ya que "fuimos muchos y muchas los que acreditamos una forma de hacer política desde abajo y todo eso sigue estando ahí".

"Sería irresponsable que los que representamos todo eso no ayudemos", ha argumentado.