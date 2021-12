Marín apunta ante impagos de Carrillo como cargo que "todos tenemos que contribuir" para que Cs "se pueda financiar"

ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este viernes, tras la proclamación provisional de nueve candidatos a las elecciones primarias de este partido para designar al cabeza de cartel a la Junta de Andalucía y la exclusión momentánea de Fran Carrillo por retrasos en el pago de sus contribuciones como cargo público, que "todo el mundo tenemos que contribuir, todos los cargos electos debemos pagar una parte de nuestros ingresos todos los meses", hecho que ha presentado para que su partido "se pueda financiar y no tenga que recurrir a nada extraño como en el pasado ha ocurrido en algunas formaciones".

En declaraciones a los medios tras la firma de un convenio sobre turismo con el rector de la Universidad de Almería y antes de participar en el Foro de Innovación y Conocimiento 'Origen y Destino', Marín ha señalado sobre Carrillo, sin mencionarlo, que "el candidato que no se ha podido designar por no cumplir con sus obligaciones que yo no he tenido privilegios".

Cuestionado por las declaraciones del diputado autonómico y coordinador provincial de Cs en Córdoba acerca de que la convocatoria de las elecciones primarias se había hecho con "alevosía y festividad", por cuanto se convocaron el martes 7 y la presentación de candidaturas debía hacerse entre el miércoles 8 y el jueves 9, el coordinador de Cs en Andalucía ha presentado esa reacción como "desconocimiento de los Estatutos y del partido", además de estimar que "hablar en estos términos es inapropiado".

Marín, quien ha esgrimido que Fran Carrillo fue nombrado senador en representación de la Comunidad Autónoma "sin haberse presentado a ningunas primarias", ha argumentado que en su caso "me he presentado a tres y las tres en las mismas condiciones" y considerar seguidamente que en estas primarias para elegir el candidato de Cs a la Junta de Andalucía se trata de "decirles a los afiliados que me presento porque creo que hay que hacer esto".

El coordinador de Cs y vicepresidente de la Junta de Andalucía a vuelto a trasladar su desconocimiento del número de afiliados de su partido y ha remitido para ello como fuente de información al secretario de Organización, aunque ha asegurado que todos los candidatos recibirán un listado de afiliados como establecen los estatutos, así como ha proclamado que "en Ciudadanos respetamos la Ley Orgánica de Protección de Datos".

Marín se ha declarado "tranquilo y confiado en que los afiliados sepan valorar el trabajo hecho en estos años" ante el proceso de primarias y apuntar seguidamente su percepción de qué suponen estas elecciones internas al recordar que "cada uno expresamos lo que creemos, no de este proyecto para Andalucía, sino de la gestión de un gobierno como la Junta de Andalucía" y remarcar que "no son primarias para dirigir Cs, son de candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía".

El coordinador autonómico de Cs y vicepresidente andaluz ha asegurado que "presento mis avales" para ese encargo de ser el candidato de este partido a las elecciones autonómicas, que ha situado en aspectos como "la experiencia, la dedicación, el trabajo en equipo", atributos a los que ha sumado hitos como "haber sido capaz en casi seis años de entrar en el Parlamento con nueve diputados y ya marcar la legislatura con un PSOE obligado a hacer grandes reformas", además de "provocar el 2 diciembre de 2018 el cambio en Andalucía y tener la oportunidad de gobernar".

A partir de ahí, Marín ha glosado diversos aspectos de la gestión del Gobierno de coalición de PP y Cs para sostener que "este Gobierno de coalición funciona muy bien en Andalucía", convencido de la capacidad de haber demostrado que "Andalucía no estaba condenada al fracaso" y presumir de que "se ha convertido en motor económico". "Por esto me presento, esto es lo que defiendo", ha apostillado.