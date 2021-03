Marín asegura sobre su continuidad en Cs que "terminaré en este partido y de aquí me iré a mi casa"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de CS, Juan Marín, ha asegurado este lunes, a la conclusión del comité ejecutivo de este partido, sobre su continuidad en Ciudadanos que sobre ese aspecto no hay dudas "desde que Albert Rivera me hizo la primera llamada". "Terminaré en este partido, como he anunciado en muchas ocasiones, y de aquí me iré a mi casa", ha afirmado Marín.

En alusión a las últimas salidas de este partido, como la del ex secretario de organización, Fran Hervías, quien va a ingresar en el PP, que "esas personas no son de Cs, nunca lo han sido", mientras que en el caso de la marcha anunciada esta misma mañana por Toni Cantó, quien abandona la coordinación autonómica y el acto de parlamentario, ha apuntado que "me ha sorprendido la reacción de Toni, de quien me considero amigo, pero pienso que tenía premeditado lo que iba a hacer".

En declaraciones a los medios que "en Andalucía hay estabilidad, un Gobierno fuerte, sólido", ha apuntado sobre la presidenta de este partido, Inés Arrimadas, "que veo a una Inés muy fuerte cuando se siente arropada por los suyos, más convencida que antes que este proyecto es necesario", y se ha declarado "satisfecho de que Inés cuente con algunos de nosotros", en referencia a su inclusión en el comité permanente de Cs.

Al comité permanente de Cs se incorpora también el diputado en el Congreso por la circunscripción de Málaga, Guillermo Díaz.

Marín ha argumentado que "hemos salido muy reforzado" tras considerar que la reunión ha vuelto a ser un ejercicio donde "hemos vuelto a decir lo que pensamos".

"Es importante que este país sepa que este proyecto de centro, liberal, sigue aquí vivo", ha sostenido el vicepresidente del Gobierno andaluz, que ha afirmado que "somos objeto de deseo de todas las fuerzas" al tiempo que ha trasladado la versatilidad de su partido porque "somos capaces de hablar con todos, pero no somos capaces de llegar a acuerdos con todos".

Marín, que ha defendido "la lealtad absoluta, el respeto" entre PP y Cs en el Gobierno andaluz que ha caracterizado con el argumento de que "hemos consensuado hasta las discrepancias".

El coordinador de Cs en Andalucía ha instado al secretario general del PP, Teodoro García Egea, a que "deberá rectificar", tras su llamamiento a cargos, militantes y votantes de Cs a abandonar esta formación, al argumentar que "la lealtad pasa por respetarnos" e invocar que "estamos en muchos gobiernos con el PP" y considerar que "este país se juega mucho".

"El señor Egea se equivoca, va en dirección contraria, competimos en un espacio electoral que ellos quieren apropiarse", ha proseguido afirmando Marín, quien ha concluido que "estoy seguro de que Cs es de centro" y ha pedido que "nos dejen hacer nuestro trabajo".

Marín ha concluido que "después de conocer las explicaciones la situación de corrupción es muy seria en Murcia", por lo que ha augurado que "la Fiscalía tendrá que decidir".

"Es imposible el Gobierno cuando la otra parte te oculta información y te intenta obligar a hacer cosas en contra de la ética y la moral de un cargo público", ha sostenido Marín, quien ha deducido que sus compañeros en Murcia "han estado sufriendo un calvario".

"Esto ha provocado la ruptura en Murcia", ha indicado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien ha vuelto a calificar de "una precipitación" la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, que "los madrileños tendrán que refrendar o no".

Tras ser preguntado si se daba por satisfecho por la pérdida de competencias del vicesecretario general y el adjunto al secretario general, Marín ha sostenido que "en Ciudadanos no sobra nadie".

"Inés no está hundida, está muy fuerte, está cansada, pero la veo fuerte", ha reafirmado Marín, quien ha considerado que "Cs es imprescindible en la política española" y ha instado a que "a la política hay que venir llorado", por lo que ha instado a "ser capaces de salir adelante y explicarle muy bien las decisiones a los ciudadanos".