Marín augura que Cs "seguirá gobernando en Andalucía" la próxima legislatura aunque debe "comunicar mejor" sus políticas

MADRID/SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha augurado este sábado que su partido "seguirá gobernando" en la comunidad autónoma tras las próximas elecciones porque "los andaluces están recibiendo hoy el resultado de las política liberales que están impregnando" las que lleva a cabo el Gobierno andaluz de coalición que mantiene con el PP-A, si bien ha señalado que en el partido naranja deben aprender a "comunicar mejor" sus políticas.

Así lo ha trasladado Juan Marín en una atención a medios durante su participación en la Convención nacional que Cs celebra este fin de semana en Madrid, y donde ha defendido que "lo importante" cuando hay gobiernos de coalición es que "los ciudadanos perciban el beneficio" del "trabajo que se hace entre dos fuerzas políticas" como ocurre en Andalucía.

Ha apuntado que en Cs están "más centrados en la gestión que probablemente en vender esa gestión, y hay otras fuerzas que llevan muchísimos años" en política y "eso lo hacen muy bien". "Nosotros nos hemos centrado en reformas" y en "resolver los problemas de los andaluces", y "no nos hemos preocupado de si eso tenía repercusión en los sondeos", ha agregado.

Marín ha remarcado que no hay "nadie" que él conozca que "critique la gestión de Cs en ningún gobierno". "Al contrario, todo el mundo la valora", ha defendido antes de apostillar que "a lo mejor ahora tenemos que aprender también a comunicarlo un poco mejor".

"Necesitamos comunicar mucho mejor qué políticas son las que estamos reformando en las instituciones donde estamos" gobernando, "y por qué lo hacemos", ha indicado Marín en esa línea antes de apostillar que "eso lleva su tiempo".

REFORMAS EN ANDALUCÍA "PORQUE CS ESTÁ EN EL GOBIERNO"

En todo caso, ha apuntado que cree que "nadie duda en Andalucía de que todas la reformas que se están llevando a cabo" en la región son "porque Cs está en el Gobierno" de la Junta, y "los andaluces viven hoy mucho mejor que hace seis años", cuando su formación entró por primera vez en el Parlamento autonómico, y en esa línea ha insistido en señalar que cuando el partido naranja no está en un ejecutivo, "se le echa de manos".

"Cuando está Ciudadanos, aquellos compromisos que se firman se cumplen", porque "somos un partido serio, que siempre vamos a ser leales con nuestros socios de gobierno siempre que ellos cumplan a rajatabla lo que firmaron con nosotros", ha manifestado Juan Marín, quien también ha sostenido que "no comete errores quien no toma decisiones, y en Ciudadanos se toman decisiones todos los días".

Por otro lado, al ser preguntado sobre si Cs estaría dispuesto a gobernar con el PSOE en Andalucía tras las próximas elecciones, Marín ha indicado que "los andaluces quieren ahora mismo que se mantenga" el actual Gobierno de PP y Cs "porque estaban cansados de la corrupción política, y vamos a seguir igual", según ha remarcado.

En esa línea, ha criticado que el PSOE, ya liderado de facto por Juan Espadas en Andalucía, "acaba de formar un gobierno en Granada con un alcalde imputado por prevaricación y con tránsfugas", y ha puesto de relieve que, en cambio, Cs "expulsa" del partido a compañeros que se comportan así.

Ha subrayado que los socialistas "no van a cambiar sus políticas porque hay mucha gente detrás de casos de corrupción en la comunidad autónoma", y ha concluido sosteniendo que "las políticas del PSOE en Andalucía son las mismas que las de Pedro Sánchez" en España, de "subir impuestos, no luchar contra la corrupción y repartir de forma arbitraria los fondos 'Next Generation'", según ha concluido Juan Marín.