Marín: Los consejeros del PP-A me han dicho que 'Génova' "no ha tenido que ver" con la filtración y yo "confío" en ellos

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha explicado este jueves que ha tenido "oportunidad" en las últimas horas de hablar con los consejeros del PP-A que forman parte del Gobierno andaluz de coalición con Cs, que le han trasladado que "desde 'Génova' --en referencia a la dirección nacional del PP-- no han tenido nada que ver" con la filtración de la grabación de unas declaraciones suyas en una reunión interna del grupo parlamentario de Cs sobre el Presupuesto andaluz de 2022, y él "confía" en sus "compañeros" del Consejo de Gobierno.

En una atención a medios en Sevilla, y a preguntas de los periodistas nuevamente sobre la filtración de una grabación en la que se escucha a Marín considerar que era "estúpido" aprobar un Presupuesto en 2022 que incluyera recortes en servicios públicos para Andalucía en un año electoral como será el que viene, el vicepresidente de la Junta ha relatado que ha hablado con los consejeros del PP-A del Gobierno andaluz, en cuya "palabra" él confía "totalmente", y ellos "me dicen que desde 'Génova' no han tenido allí nada que ver".

"Confío en los consejeros andaluces porque son mis compañeros, y estamos trabajando de forma conjunta desde el minuto uno", ha añadido el vicepresidente, que ha defendido que hay "lealtad absoluta" en el seno del Consejo de Gobierno andaluz.

En esa línea, Marín ha sostenido que "no hay un gobierno más sólido y estable en coalición, ni ha existido un gobierno más sólido y estable y más leal en coalición que el de Andalucía", y ha apostillado que "eso es lo que le molesta probablemente a la gente", pero "no nos van a doblegar", y "vamos a seguir la legislatura con o sin Presupuestos" nuevos en 2022, ha añadido.

El líder de Cs en Andalucía ha señalado también que "no hay un PP más leal que el PP andaluz, y sobre todo las relaciones que tenemos tanto Juanma (Moreno) como yo", y sobre "el PP nacional" ha añadido que "tendrá que decir lo que tenga que decir, pero quien ha filtrado" la grabación de sus declaraciones "es un diputado o diputada de Cs", ha añadido Juan Marín, quien ha incidido en que "el culpable de las filtraciones es el que las ha facilitado, y ese es el que tendrá que dar las explicaciones".

Marín ha reiterado que no sabe qué diputado realizó dicha grabación. "Si supiera quién la hizo le diría que se marchara ahora mismo; es más, si tuviera dignidad se marcharía ahora mismo", ha manifestado, y ha lamentado que "hay gente que está en política por otros intereses que no son el de defender los principios y valores del proyecto al que le corresponde hacerlo, que es Ciudadanos".

"VOY A SEGUIR DICIENDO LO QUE PIENSO EN CADA MOMENTO"

El coordinador del partido naranja en Andalucía ha agregado que siente "ser tan incómodo", pero ha avisado de que "voy a seguir haciéndolo así, diciendo lo que pienso en cada momento". "Y si me tengo que ir a mi casa me voy, no pasa absolutamente nada", ha afirmado también.

De igual modo, Marín ha vuelto a ratificarse en la opinión que trasladaba en las declaraciones filtradas, y ha comentado que "todo lo que se ha podido decir estos días no es ninguna novedad, salvo el hecho de que algunos lo han querido contextualizar en un momento que no es en el que se produjeron ni esa reunión ni esas declaraciones".

A la pregunta de si la reunión en cuestión del grupo de Cs en la que se produjo esa intervención suya fue en julio o en septiembre pasado, Marín ha respondido que "no lo sé". "Yo me reúno todos los meses", ha añadido, y ha recordado que "la Cadena SER --que difundió dicha grabación el pasado martes-- ha dicho que fue en julio".

"Habrá que preguntarle al que lo filtró", ha expresado el vicepresidente, quien, en todo caso, ha opinado que, "fuera el 1 de septiembre o el 30 de julio o en junio" dicha reunión, "da igual", porque "la situación era la misma hasta que el 19 de octubre el consejero de Hacienda", Juan Bravo, "se reunió con los grupos" a propósito del proyecto de Presupuesto de 2022.

Marín ha considerado que la prueba de que "da igual" cuándo se produjo esa reunión es que "Vox tenía redactada su enmienda a la totalidad el 4 de noviembre, y la firmó" ese día, antes de trascender la grabación objeto de polémica, y él tiene claro que "el PSOE nunca jamás iba a aprobar unos presupuestos al gobierno de PP y Cs, y ha estado haciendo un teatro desde que empezó todo esto", y "ahora ha aprovechado" una "excusa tan ruin" como unas "declaraciones en un grupo de trabajo interno" para "salirse" de una negociación "definitivamente" cuando "realmente nunca ha estado en ella".

Tras defender que "Vox por lo menos ha sido honesto" diciendo que "no iba a aprobar los Presupuestos", Marín ha dado por hecho que "vamos a ir a una prórroga presupuestaria casi con total seguridad, que es lo mismo que dije en septiembre, porque en año electoral ni PSOE ni Vox nos van a apoyar un Presupuesto, y porque no íbamos a aprobar un Presupuesto para recortarle servicios a los andaluces".

"A partir de ahí, la filtración o la grabación responde a otras cuestiones, que nada tienen que ver con lo que estamos hablando", ha apostillado Juan Marín, que ha sostenido que el PSOE-A "persigue un objetivo muy claro que es derribar" al Gobierno de PP-A y Cs, algo que "no lo descubrimos ahora", porque "lo hizo ya el 15 de enero del 2019 cuando rodeó el Parlamento antes de que empezara la legislatura, y lo ha seguido haciendo", ha comentado el vicepresidente, que al respecto ha recordado que el Grupo Socialista "no ha aprobado ningún Presupuesto en tres años" de legislatura y "siempre ha presentado enmienda a la totalidad".

LA "MANO NEGRA" DE HERVÍAS

Por otro lado, y tras confirmar que va a asistir al Congreso del PP-A que se celebra este fin de semana en Granada, Juan Marín ha insistido en señalar que "hay una mano detrás de todo esto desde hace mucho tiempo que intenta que Cs desaparezca" pese a que "es un partido necesario y está dando estabilidad a Andalucía, ayudando al crecimiento económico" de la comunidad.

"Esa mano negra está muy clara", ha aseverado Marín, y ha apuntado que "no fui yo quien dijo que había que hacer una OPA y abrirle las puertas de un partido a todos los cargos electos de Ciudadanos y a los que quisieran venir". "Hay una mano negra detrás, y la sombra del señor (Fran) Hervías --exsecretario de Organización de Cs, ahora en el PP-- está por todos lados, y lo han dicho todos los medios de comunicación".

Marín ha comentado que no entiende que Hervías actúe como él cree que lo está haciendo "porque él estuvo defendiendo este proyecto --el de Cs-- mucho tiempo, y diciendo que era el proyecto que le convenía a este país".

"No tengo la menor duda de que este señor sigue actuando, lo ha intentado en todos los sitios y lugares; sabemos lo que hizo en Murcia, que lo que ha estado haciendo con muchos cargos electos nuestros, dinamitando el partido por todos lados, parece que es su único objetivo en el mundo", ha lamentado el líder andaluz de Cs en referencia a Hervías.