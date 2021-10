Marín (Cs) critica la nueva Ley de Vivienda por ser "muy intervencionista": "No es una buena noticia, a mí no me gusta"

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha considerado que la nueva ley nacional propuesta por PSOE y Unidas Podemos para acotar el precio máximo de la vivienda en alquiler en manos de grandes propietarios "es muy intervencionista", tras añadir que "no es una buena noticia".

"A mí no me gusta", ha respondido Marín a preguntas de los medios tras su intervención en una mesa redonda durante la primera jornada del foro económico 'Andalucía hacia el futuro' organizado por Europa Press, al tiempo que ha criticado que desde Cs se ha pedido "expresamente" el borrador de esta ley, "pero no la tenemos".

"Tenemos que enterarnos a través de los medios de una propuesta que es muy intervencionista y que no sabemos cómo va a influir en el mercado de la vivienda", ha lamentado el vicepresidente.

Asimismo, ha indicado que "cualquier ayuda al alquiler" el partido naranja "la va a aplaudir", pero cree que "lo que hay que hacer es construir viviendas sociales para que realmente los jóvenes puedan acceder a ese mercado porque a todos nos gusta tener nuestra casa".

Por último, ha señalado que la ley "habrá que ver por dónde se desarrolla". "No tenemos información suficiente pero, creo que no es una buena noticia porque es muy intervencionista y a mí no me gusta", ha concluido.