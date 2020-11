Marín defiende el acuerdo presupuestario con Vox y rechaza que sea "equirable ni por asomo" a negociar con Bildu

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha mostrado la satisfacción del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) por la firma, este miércoles, de un acuerdo con Vox sobre los Presupuestos de la comunidad para 2021 y ha querido dejar claro que, en modo alguno, un acuerdo con esa formación se puede "equiparar ni por asomo" a negociar con Bildu, como está haciendo el Gobierno central con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020.

"No creo que sea equiparable ni por asomo a lo que representa Bildu u otras fuerzas políticas, en este caso que han sido el brazo político de una fuerza armada que ha derramado tanta sangre en este país", ha dicho Marín tras ser preguntado sobre los acuerdos que suscriben PP y Ciudadanos con Vox, sobre todo, tras las duras críticas que hizo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, contra esa formación en el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados.

Juan Marín y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, han comparecido en rueda de prensa pasadas las 12,00 horas de este miércoles tras firmar el acuerdo presupuestario con Vox en la sede del Parlamento.

Este acuerdo, según ha expresado Marín, garantiza "la estabilidad para el resto de la legislatura", y ha agradecido a Vox su disposición a negociar sobre los Presupuestos, lo que se ha hecho con "esfuerzo y generosidad" a la hora de ceder en algunos puntos, todo con el objetivo de que se puedan poner en marcha las cuentas más importantes de la historia de esta comunidad y que superan los 40.000 millones de euros.

Asimismo, Juan Marín ha señalado, tras ser preguntado sobre el hecho de que Cs pacte con Vox pese las distancias entre ambas formaciones a nivel nacional, ha indicado que él ya ha firmado dos acuerdos presupuestarios anteriores con Vox y no tiene que "explicar nada", sino velar por los intereses de los andaluces. "No somos dudosos de nada, y cuando se está en el centro político hay que ser capaz de hablar con todos, pero no hay que llegar acuerdos con todos; no soy capaz de llegar a acuerdo con personas que tienen las manos manchadas de sangre", en referencia a Bildu.

Ha proseguido que en virtud del acuerdo con Vox, compuesto por 34 puntos, esta comunidad dispondrá en 2021 de un presupuesto que cuenta con 2.164 millones de euros más con respecto al del presente ejercicio, una cantidad tan necesaria para afrontar la difícil situación que ha generado la pandemia del coronavirus.

Sin duda, según Marín, este miércoles se ha producido una "magnífica noticia" para esta comunidad y ha defendido que las propuestas que se han asumido de Vox son "razonables y perfectamente compatibles" con las políticas que viene desarrollando el Gobierno andaluz.

Ha explicado que muchas van en línea de reducir impuestos; de ayudas a autónomos, pymes, agricultores y, en definitiva, al sector productivo; en materia de fiscalizar y controlar la gestión del Gobierno andaluz para que sea mucho más transparente, y para que haya una mayor eficacia en la utilización de los recursos públicos.

"Son los presupuestos ideales en unos momentos como estos, según ha dicho Marín, quien ha apuntando que para él "es una satisfacción enorme, en el plano personal, haber firmado con Bravo y Hernández este acuerdo", según ha apuntando Marín, quien ha insistido que las negociaciones nunca son fáciles, porque siempre tiene que haber cesiones y concesiones por las partes, ya que no se trata de "imponer".

Por su parte, Juan Bravo ha señalado que este acuerdo es un ejemplo de "responsabilidad, compromiso y determinación". Ha querido dejar claro que la Junta, en ningún momento, puso "etiquetas" y siempre estuvo dispuesta a negociar con todas las fuerzas políticas. Ha señalado, concretamente sobre Vox y al hilo de las tensiones entre este partido y PP a nivel nacional, que el Gobierno andaluz no ha tenido en ningún momento "dificultad" para negociar con Vox, sabiendo que somos dos formaciones políticas diferentes.

Asimismo, ha dicho que el propio líder nacional de Vox, Santiago Abascal, dijo que los acuerdos en las comunidades autónomas "no corrían peligro" y este acuerdo es un "reflejo" de ello. Bravo ha insistido que "todo lo que venga a mejorar" el Presupuesto le parece al Gobierno andaluz que "es positivo" incorporarlo.

De otro lado, Marín también se ha referido durante su intervención al PSOE-A, al señalar que ese partido nunca ha tenido como objetivo aprobar unos presupuestos del Gobierno andaluz del cambio, sino que su intención ha sido más bien "desestabilizar" al Ejecutivo. Ha indicado que el PSOE-A se queda una vez mas al margen de decisiones importantes que hay que tomar en estos momentos.

Marín, al ser preguntado por el anuncio de Vox acerca de que ha acordado con la Junta que "audite los inútiles informes de impacto de género que se incorporan a cualquier proyecto y constituyen un gasto político ineficiente", ha respondido defendiendo con ironía "la mala costumbre" del Ejecutivo de PP-A y Cs de "evaluarlo todo".

"Creemos importante llevar a cabo un análisis sobre si esas políticas van en la dirección correcta o no, y es muy razonable", según ha continuado Marín. En esa línea, el consejero de Hacienda ha valorado "cómo una administración, un gobierno, se pone más controles a sí mismo para ser más transparente y que se le pueda evaluar", y para "cuidar el control del dinero público".

Marín ha defendido que hay que "ser eficaces a la hora de aplicación de los recursos públicos", y los funcionarios que trabajan en la elaboración de dichos informes "también son un coste añadido". Ha aclarado que, "en función de esos análisis, la Consejería competente, que es la de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, es la que pondrá parte de su presupuesto a su disposición para poder llevar a cabo esos trabajos de evaluación".

AUDITORÍAS

Por otro lado, Vox ha anunciado también que ha acordado con la Junta que "la aplicación de las 56 auditorías a entes institucionales para reordenar el sector público" andaluz se realice "en el primer trimestre de 2021".

Al respecto, y a preguntas de los periodistas, el vicepresidente ha explicado que la fecha de finalización de las que ya se están realizando se sitúa "en torno al 31 de diciembre", y ha remarcado que el desarrollo de las mismas estaba ya contemplado en el acuerdo de gobierno suscrito por PP-A y Ciudadanos al inicio de la legislatura.

Marín ha subrayado que las auditorías "tienen que servir para que tú tomes decisiones, no para meterlas en un cajón y luego olvidarte", por lo que, "una vez que tengamos esos resultados, lo que haremos será aplicar sus conclusiones" a la hora de "poner en marcha cualquier medida".

CANAL SUR

Sobre lo acordado con Vox que atañe a Canal Sur, el consejero de Hacienda ha sostenido que cuando se analiza una televisión pública hay que atender varias "variables", entre las que ha destacado, para empezar, que sea una cadena "independiente y libre", algo en lo que dicho medio de comunicación ha realizado "un enorme esfuerzo". Además, hay que buscar "mejorar las audiencias", y que la cadena "no sea un problema presupuestario", un "esfuerzo" que Canal Sur también "ha asumido", según ha continuado el consejero.

Bravo ha señalado que la RTVA tiene "enormes retos por delante", porque "hay que acomodarse a las nuevas demandas de los clientes", de acceder a los contenidos "a la carta", lo que requiere "una transformación digital importante" que se refleja en el documento del acuerdo con Vox, así como "la posibilidad de salir fuera, a los países de habla hispana" en Latinoamérica o Estados Unidos.

De igual modo, el consejero de Hacienda ha indicado que el personal que trabaja en Canal Sur "va a seguir igual o espera que mejor" incluso.