Marín dice que Casado y Egea "deberían hacer" como pactó PP-Cs en Andalucía y pone a Cantó de ejemplo de cómo dejar Cs

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, ha defendido este jueves la iniciativa adoptada por PP y CS, socios en el Gobierno andaluz, de rechazar en sus filas los cargos electos procedentes del otro partido, ejemplo que, ha estimado, "es lo que deberían haber hecho García Egea y Pablo Casado a nivel nacional", mientras que ha reconocido que la salida de Toni Cantó de Cs, con renuncia al acto de diputado autonómico, "lo ha hecho como había que hacerlo".

En una entrevista con el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta, recogida por Europa Press, Marín, que ha circunscrito la reacción del PP de intentar captar a cargos electos, militantes y votantes de Cs como de "algunos del PP", ha reivindicado que la situación en Andalucía "es todo lo contrario" tras esgrimir "la addenda al convenio" que el martes, a la conclusión de la reunión del Consejo de Gobierno, presentaron el propio Marín y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que supone la no aceptación recíproca de cargos procedentes del otro partido.

"Respetamos que los cargos electos permanezcan hasta el final de la legislatura", ha afirmado Marín, quien ha considerado esta iniciativa emprendida en el seno del Gobierno andaluz como un ejercicio de "ser serios, de generar estabilidad, que es lo que deberían haber hecho García Egea y Casado a nivel nacional".

Cuando se le ha preguntado si estos acuerdos pueden ser papel mojado, por cuanto el PP ya ha rubricado el Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, Marín ha afirmado que "una cosa es el Pacto Antitransfuguismo y otra cosa es el compromiso de dos formaciones que decimos al 100% que no vamos a aceptar a esos cargos".

"Si Casado ha firmado el Pacto Antitransfuguismo debería cumplirlo", ha aseverado Marín, antes de trasladar que "Ciudadanos lo va a hacer".

El vicepresidente de la Junta ha negado con "un absoluto" que Cs esté en riesgo de desaparecer tras perder el grupo en el Senado y ha replicado afirmando que "es un partido fuerte", así como lo ha descrito como "incómodo" por una serie de atributos como "la lucha contra la corrupción o hacer bien las cosas".

"Los que se han ido no eran los míos, estaban en Ciudadanos, pero no lo eran", ha afirmado Marín para retratar a los cargos electos que abandonan este partido, al tiempo que ha recordado que "los cargos electos firman una declaración jurada de renuncia al acta".

Tras advertir de un comportamiento de ex representantes de Cs "que no están dispuestos a cumplir su palabra", el vicepresidente de la Junta ha esgrimido que "muchos lo hacen para mantener un sueldo", antes de insistir en el argumento de que "esas personas que se van no son ni nunca lo han sido de Ciudadanos".

Preguntado si Cs hacía autocrítica de todo el proceso que ha vivido desde el anuncio de presentación de una moción de censura en Murcia, el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de este partido ha afirmado que "la hemos hecho", para lo cual se ha remitido a que "hemos remodelado la permanente, la ejecutiva, y hemos relevado a las personas que han tomado las últimas decisiones".

"No estoy enfadado, molesto, cumplo con lo que firmo", ha esgrimido Marín sobre las salidas de Cs, quien ha proseguido trasladando que "no están defraudando a Juan Marín, a Cs, defraudan a las personas que los votaron con unas siglas".

"Podré o no podré estar de acuerdo, pero ha hecho a lo que se comprometió", ha señalado Marín mientras ha aludido a Toni Cantó, que "lo ha hecho como había que hacerlo".