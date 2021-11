Marín espera que Cs celebre "pronto" sus primarias para elegir candidato a la Junta y descarta concurrir junto al PP-A

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha apuntado este viernes que espera que el partido naranja celebre "pronto" las primarias para elegir a su candidato a la Presidencia del Gobierno andaluz en las próximas elecciones autonómicas, para las que ha descartado que su formación concurra en una misma confluencia con el PP-A, su socio de gobierno en Andalucía desde 2019.

A preguntas de los periodistas, Juan Marín ha realizado estas declaraciones tras participar en una conversación con el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP-A), en el marco del XVI Congreso que el PP-A ha arrancado este viernes en Granada.

Pese a la buena sintonía que ambos dirigentes políticos han exhibido en dicho encuentro en el congreso de los 'populares', Juan Marín ha sostenido que "no tiene absolutamente nada que ver" su participación en este cónclave, respondiendo a una "invitación" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con una posible confluencia de PP-A y Cs en las próximas elecciones autonómicas.

El vicepresidente de la Junta ha agregado que, "en muchas ocasiones", dirigentes de formaciones políticas participan en los congresos de otras, "especialmente si están gobernando en coalición", como ocurre en Andalucía, de forma que "podamos venir y compartir con ellos un día tan importante", en este caso, para el PP-A.

Marín ha sostenido que PP-A y Cs son "dos formaciones políticas" diferentes que concurrirán a las elecciones con su "programa político", y ha diferenciado el "proyecto liberal, de centro progresista", de Cs respecto del proyecto "más conservador" de los 'populares'.

No obstante, ha apostillado que ambos partidos "buscaremos siempre la confluencia de aquellas cosas que nos unen, como hemos hecho ahora", así como ha recordado que él ha defendido "siempre que a lo que aspiramos es a renovar este gobierno" de coalición, "independientemente de la proporción de escaños que finalmente se pudiera producir", ya que el actual Ejecutivo de PP-A y Cs "le está sentando bien a Andalucía, que se ha transformado de una forma muy importante en apenas tres años de legislatura", según ha mantenido.

PRIMARIAS EN CS

Por otro lado, Marín ha apuntado que espera que "pronto haya también primarias en mi formación política", Cs, y que "de alguna forma se decida ya quién será la persona que ostente la responsabilidad de concurrir como candidato" a la Junta en las próximas autonómicas. Al respecto, ha confirmado que, "cuando las primarias lleguen, si mis afiliados me eligen seguiré al frente de este partido y, si no, me pondré a las órdenes de las personas que designen los afiliados".

Y "a partir de ahí trabajar para, al final de 2022, conseguir el mejor resultado posible y seguir estando en Andalucía como esa fuerza política determinante que llegó en 2015" al Parlamento regional y que "hemos sido capaces de sacar adelante seis Presupuestos" de la Junta, en referencia a los tres que Cs apoyó bajo el gobierno socialista de Susana Díaz en la anterior legislatura y a los tres aprobados en coalición con el PP-A desde 2019.

"Parece que el séptimo" Presupuesto "se va a quedar en el cajón", ha lamentado Marín en referencia al proyecto de las cuentas andaluzas de 2022, al que las tres fuerzas de la oposición --PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox-- han presentado enmiendas a la totalidad.

El vicepresidente de la Junta ha reiterado su idea de que "vamos muy probablemente a una prórroga presupuestaria" por la falta de apoyos para sacar adelante las cuentas de 2022, si bien ha señalado que "ojalá" de aquí a la fecha del debate de totalidad en el Parlamento --el próximo miércoles, 24 de noviembre-- "haya posibilidad todavía de que alguna formación pueda rectificar" en su oposición al Presupuesto.

FILTRACIÓN DE SU GRABACIÓN

Preguntado de nuevo por la filtración de una grabación con declaraciones suyas en una reunión interna del grupo parlamentario de Cs en las que consideraba "estúpido" aprobar un Presupuesto en año electoral para Andalucía que incluyera recortes, Marín ha reiterado que "el único responsable de lo que ha pasado es la persona que ha filtrado esa información, pero sobre todo que la ha grabado", algo que ha tachado de "deslealtad absoluta dentro de un grupo parlamentario".

A partir de ahí, según ha apostillado, que el exsecretario de Organización de Cs, Fran Hervías, "esté detrás de todo lo que está pasando para intentar eliminar a Ciudadanos de la faz de la tierra no me cabe la menor duda", ha añadido Marín, que, al respecto, y a preguntas de los periodistas, ha comentado que no tiene "nada que decir" sobre la asistencia de Hervías al Congreso del PP-A. "Si es afiliado, y en los congresos de los partidos se aceptan a todos los afiliados, no tengo nada que decir de eso", ha expresado.

Marín ha considerado también sobre la filtración de dicho audio que "no ha causado problemas al Gobierno" andaluz, mientras que ha esgrimido que "el presidente, los consejeros y yo somos suficientemente adultos para conocer el contexto de esa situación, que es pasado", así como ha trasladado que "este Gobierno ha dado muestras de lealtad institucional".

Cuestionado sobre si su presencia en el Congreso del PP-A puede molestar en su partido, Marín ha trasladado que "me invitaron y lo comuniqué", por lo que ha recordado que el presidente del PP, "Pablo Casado, estuvo en el nuestro", y ha insistido en que "esto debería ser algo que formara parte de normalidad".

"Venimos a compartir un rato", ha proseguido explicando Marín, quien ha apuntado que "Juanma (Moreno) se me ha ofrecido para venir como yo he venido aquí", y ha revelado que "haría igual con el PSOE", en referencia a que hubiera ido al Congreso Regional del PSOE con el argumento de que "voy donde me invitan".

"Por supuesto que hubiera ido", se ha reafirmado sobre su asistencia al congreso socialista. "A lo mejor no soy un político habitual", ha afirmado.

Sobre la repercusión de la difusión del audio en su prestigio para afrontar las futuras elecciones primarias de Cs, Marín ha replicado que "el único al que mina la falta de credibilidad es la persona que lo ha filtrado", pronunciamiento antes de volver a recordar que "el planteamiento" que justificaba sus declaraciones en aquella reunión del grupo parlamentario "era que perdimos más de 4.600 millones de euros en ingresos, y el consejero de Hacienda ha reconocido las dudas de poner un Presupuesto en marcha" en ese contexto. Finalmente, ha reiterado que "lo grave es que alguien de mi grupo ha hecho una grabación y la ha pasado a un medio de comunicación".