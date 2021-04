Marín lamenta una salida del estado de alarma "a la carta" de CCAA porque el Gobierno "no ha hecho sus deberes"

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha lamentado este jueves que, a partir del próximo 9 de mayo, habrá una salida del estado de alarma vigente hasta esa fecha "a la carta de cada comunidad autónoma, de lo que cada gobierno autonómico decida", porque el Gobierno de España "no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus deberes y obligaciones".

Así lo ha manifestado el también coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía este jueves por la tarde a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el marco de una reunión en Sevilla con el eurodiputado Adrián Vázquez.

Juan Marín ha insistido en señalar que las comunidades autónomas pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes que se celebró a finales de julio del año pasado en La Rioja, los mecanismos legislativos necesarios para que, cuando llegara el momento, "no sean los jueces los que decidan si se confina o no una población, o si se suprime o no un derecho fundamental" por cuestiones de salud pública.

Como "ese trabajo no se ha desarrollado", a partir del día 9 de mayo se va a vivir una situación "bastante complicada", según ha lamentado el vicepresidente de la Junta, que ha subrayado el "interés" del Gobierno andaluz por "coordinar con todos los órganos judiciales" de la comunidad autónoma "todas aquellas acciones que nos permitan" salir del estado de alarma "de la forma más sensata pero, sobre todo, más normalizada posible".

"Y ese es nuestro afán, fundamentalmente", según ha remarcado el también consejero andaluz de Justicia, quien ha recordado que a partir del día 9 de mayo "podemos tener problemas en materia de confinamientos" y de limitaciones de "un derecho fundamental recogido en la Constitución española como es la libre circulación de ciudadanos".

PENDIENTE DE RATIFICACIONES JUDICIALES DE RESTRICCIONES

Ha comentado que esto "ahora va a haber que hacerlo desde la Consejería de Salud, desde las delegaciones" de dicho departamento del Gobierno andaluz y "los distritos sanitarios, haciendo unas propuestas que se llevarán después al Tribunal Superior de Justicia" de Andalucía, el cual "derivará" las mismas "a las distintas salas en Sevilla y Granada", donde habrá que esperar la "aprobación o ratificación por parte de los jueces de esas medidas" que los expertos y responsables de Salud Pública "crean conveniente para evitar la expansión del virus y, en definitiva, para proteger la salud de los andaluces".

El vicepresidente ha añadido que espera que "los andaluces sigan comportándose como hasta ahora", con el "compromiso que han tenido siempre, siendo capaces de entender que, a pesar de que todos tenemos ganas de viajar, de salir de casa, de visitar a la familia, de volver a ver a nuestros hijos o, sencillamente, de pasar unos días de descanso, de vacaciones, lo hagamos con esa seriedad que exige el momento, esa rigurosidad a la hora de los distanciamientos, del uso de mascarilla, de respetar los horarios, de respetar los aforos".

"Eso contribuirá a que esa salida" del estado de alarma el próximo 9 de mayo sea bastante más normalizada", según ha abundado el vicepresidente, quien también ha subrayado la importancia que en este proceso tendrán las vacunas contra la Covid-19, de las que la Junta espera recibir durante el próximo mes de mayo "700.000 dosis semanales, lo que nos va a permitir llegar a un nivel de inmunidad de rebaño o colectiva en torno al 70 por ciento" de la población andaluza "a finales de junio", según ha celebrado.

Marín ha defendido que por eso también no se acordó por parte de la Junta la reapertura de la movilidad interprovincial en la pasada Semana Santa y sí se ha acordado ahora, porque "en Semana Santa teníamos 170.000 vacunas semanales y ahora tenemos medio millón" a la semana, lo que está permitiendo "proteger a la población diana" y llegar a niveles de "normalidad".

COORDINACIÓN CON LA JUSTICIA

Tras indicar que "tenemos por delante varias semanas todavía de adaptación a la nueva situación que se provocará a partir del día 10" de mayo, que "iremos viendo poco a poco cómo vamos resolverlo", el vicepresidente de la Junta ha defendido que desde el Gobierno andaluz quieren coordinarse "con todas aquellas instituciones que tienen responsabilidades" y con "la Administración de Justicia".

En esa línea, ha subrayado que el TSJA y la Fiscalía "van a tener que tomar decisiones a partir de después del día 9 de mayo" ante "determinadas propuestas de cierres" perimetrales en la comunidad autónoma "por motivos provocados por la pandemia".

Sobre la reunión que esta semana anunció que mantendría el próximo lunes con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, y que finalmente no se va a celebrar, el vicepresidente de la Junta ha defendido que lo que pretenden desde el Gobierno andaluz es "coordinar y en ningún momento influir para nada" en decisiones judiciales.

De hecho, ha subrayado que no es el partido en el que milita, Ciudadanos, "el que propone o negocia a los miembros del Consejo General del Poder Judicial", y "nosotros sí creemos y respetamos las decisiones judiciales".

"Lo que queremos hacer son consultas para que realmente ese tránsito que va a haber del estado de alarma que está decretado hasta el 9 de mayo, al día y a las semanas después, produzca el menor problema posible, y que no tomemos decisiones que después puedan ser efectivamente revocadas por un juez y causemos un daño a los ciudadanos que es completamente innecesario", ha razonado el vicepresidente.

En esa línea, Marín ha confirmado que esa reunión anunciada con el TSJA y la Fiscalía "no se va a producir", pero ha puntualizado que "sí vamos a tener ese contacto y esas consultas y, a posteriori, una vez que pase el día 9" de mayo, "lo que pretendemos es que haya la mayor agilidad posible y que no se demoren mucho las decisiones judiciales sobre aquellas decisiones que adopte la Consejería de Salud o los distritos sanitarios en función de cómo evoluciona la pandemia en cada uno de ellos", según ha concluido el vicepresidente de la Junta.