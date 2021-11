Marín se ratifica en ver una "estupidez" presentar presupuestos con recortes y acusa a PSOE de intentar "acabar con Cs"

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este martes que "me reafirmo con ese escenario en que era una estupidez y una irresponsabilidad presentar a los andaluces un Presupuesto con recortes en sanidad, educación y política sociales".

Las declaraciones de Marín se enmarcan en su respuesta a la publicación de un audio por la Cadena Ser de una reunión en julio con el Grupo de Cs en el Parlamento de Andalucía, encuentro donde Marín calificó de "estupidez" presentar un proyecto de Presupuesto sometido a potenciales recortes por las menores transferencias del Estado.

En una entrevista con Canal Sur Televisión, seguida por Europa Press, Marín ha sostenido que la divulgación de ese audio obedece a que "el PSOE intenta acabar con nosotros", reacción que ha atribuido al hecho de que "lo hemos quitado de 37 años de gobierno", operación a la que ha sumado a Vox porque "sabe que no va a gobernar", de lo que ha colegido "cómo no van a querer matarme", para defender entonces la contribución de su partido al que ha descrito como "incómodo, necesario, porque si no los cambios no se hubieran hecho, hemos quitado de chiringuitos a mucha gente", y proclamar que "este partido es incómodo" y "voy a seguir aquí".

El vicepresidente ha contextualizado sus afirmaciones en una reunión interna con el Grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía para indicar que "he escuchado esa información que aparece hoy del mes de junio cuando dibujábamos el escenario a partir de septiembre" y trasladar que en ese momento "nos llega en junio que el consejero de Hacienda se reúne con la ministra Montero para explicarle que recibimos 2.300 millones de euros menos de autofinanciada, 1.900 millones menos de fondos Covid, que el objetivo de déficit es del 0,6%".

Frente a ese escenario, Marín ha planteado que "tres meses después nos llegan los fondos europeos y se elabora el Presupuesto que se ha trasladado", con esa evolución de los ingresos, y ha manifestado que la filtración del audio sobre la elaboración de un Presupuesto para 2022 es "la excusa que estaban esperando para salirse de la mesa de conversaciones", en alusión a PSOE y Vox, y señalar que "lamento decir que tenía razón cuando dije que pongo la mano en el fuego por que el PSOE no iba a apoyar el Presupuesto, ni Vox en un año electoral porque quería elecciones".

"Entiendo que pidan mi dimisión", en alusión a PSOE, Vox y Unidas Podemos, por considerar que "algo estoy haciendo bien".

Cuestionado por su alusión en la reunión con su grupo de evitar presentar al PSOE como un partido útil, Marín ha defendido que "es mi adversario político" y se ha preguntado en voz alta "qué quiere, que le ponga una alfombra roja a Espadas", antes de aludir a que este martes se han producido las comparecencias de dos exconsejeros socialistas y hoy diputados autonómicos, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, ante la comisión de investigación de la Faffe para cuestionarse que "la filtración aparece hoy" en una jornada parlamentaria donde se debía explicar "cómo se gastó el dinero de los andaluces para los parados en clubs de alterne".

"Me ratifico en lo que he dicho siempre: no iba a aprobar un Presupuesto con recortes", ha señalado Marín, quien ha sostenido que "el PSOE no ha estado en la negociación, ha estado en la foto, deja fuera de la foto a Ciudadanos, se sienta con el presidente", y recriminarle que "primero dijera que sí, luego no sé y después que no".

Preguntado si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparte las afirmaciones que hizo Marín en la reunión con su grupo parlamentario, el vicepresidente y consejero ha indicado que "entiende el escenario, el contexto" y plantear entonces que "alguien piensa que con cerca de 4.000 millones menos para contratar a menos profesionales sanitarios, de destinar los recursos a las personas que lo necesitan, para hacer menos inversiones" si el Gobierno andaluz se planteaba presentar unas cuentas para 2022.

"Somos personas sensatas, sabíamos lo que estaba pasando", ha argumentado Marín sobre el contexto de elaboración del Presupuesto, quien ha planteado que "después nos hemos encontrado con escenarios distintos", mientras que ha considerado sobre su audio filtrado que "en el corte que se coge el que interesa no sé a qué", para apelar entonces que a "PSOE y Vox les interesa frenar esto como sea", y lamentar la filtración de "una conversación privada de un grupo de trabajo".

"No aprobar el Presupuesto no tiene ninguna excusa", ha sostenido, una vez que en esta jornada el PSOE ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, planteamiento al que se ha sumado Vox.

Marín, quien ha reclamado que "cuando se lleve" el Presupuesto al Parlamento se trata de "dar al botón del sí, del no, o la abstención", por lo que ha considerado que PSOE y Vox "están en elecciones y en derribar a este Gobierno, en quitar de en medio a Juan Marín".