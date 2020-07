Marín recalca que lo brotes se están "controlando" de momento y que sería "terrible" volver a un confinamiento

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha manifestado este viernes que, en este momento, los brotes de coronavirus que se han producido en la comunidad se están "controlando" y ha insistido en pedir a la población responsabilidad y que cumpla con todas las medidas higiénico-sanitarias porque sería "terrible", desde el punto de vista social y económico, volver a un confinamiento.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de presidir una reunión del Pleno del Foro Andaluz de la Inmigración, Juan Marín ha recalcado que los rebrotes, de momento, se están controlando en Andalucía, que es lo importante, mientras que hay otras comunidades como Aragón y Cataluña que están en una situación bastante más compleja, con la posibilidad incluso de confinamiento.

Ha señalado que es evidente que en el Gobierno andaluz existe preocupación por los rebrotes y que, por ello, se han adoptado medidas como la de la obligatoriedad del uso de mascarillas para prevenir y anticiparnos, tratando de evitar que volvamos a vivir situaciones como la de los meses pasados.

Para Marín, sería "terrible", desde el punto de vista social y económico, volver a confinar a la población, pero si hubiera que hacerlo, se tendría que hacer, pero ahora Andalucía "no vive ese momento, afortunadamente".

El vicepresidente ha expresado que le preocupan especialmente las situaciones que se están viendo con grupos de jóvenes y que no sean conscientes de los riesgos que se corren cuando van a determinadas fiestas y no cumplen con las medidas de seguridad. También ha mostrado su preocupación por que en las playas y piscinas haya gente que no respete las normas.

Marín ha insistido en que hay que ser precavidos y respetar todas las medidas higiénico-sanitarias, y ha confiado en que los rebrotes que surjan puedan ser controlados y vayan desapareciendo. Ha apuntado que el número de hospitalizados por coronavirus en Andalucía sigue por debajo de 40.

Respecto a la situación en Berja (Almería), ha manifestado que la Junta, de momento, no han recibido ninguna petición formal del ayuntamiento sobre un retroceso en la desescalada, tras el brote que se ha producido.

"Si el alcalde y la autoridad sanitaria lo consideran, se cierra y no pasa nada", ha dicho Marín, insistiendo en que todos los alcaldes de Andalucía saben que cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía si se tiene que llevar a cabo una medida de "confinamiento temporal o como considere".