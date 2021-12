Marín reclama modelo de financiación para que Andalucía "suba de forma progresiva sin quitar nada a nadie"

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reclamado este sábado que la reforma del modelo de financiación autonómica, en la que ha empezado a trabajar el Gobierno con una propuesta sobre el peso de la población ajustada, avance en el sentido de que "nosotros podamos subir de forma progresiva", en referencia a Andalucía, operación que ha enmarcado en que "no quiero que quiten nada a nadie, los que están el top que se queden en el top".

En el transcurso de un Encuentro informativo junto a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, organizado por Europa Press Andalucía con el patrocinio de la Fundación Cajasol, Marín ha reconocido que el cambio del sistema de financiación es "complicado", aunque ha abogado por un debate que se debe afrontar por la existencia de "comunidades autónomas infrafinanciadas", entre las que ha situado a "las gobernadas por todas las siglas", entre ellas la Comunidad Valencia, cuyo presidente Ximo Puig celebró un encuentro en Sevilla con su homólogo andaluz, Juanma Moreno, para acordar la exigencia de un fondo transitorio de nivelación hasta que se renueve el modelo actual, cuya vigencia expiró en 2014.

El vicepresidente de la Junta ha trazado un escenario de tramitación de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que traera consigo una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Conferencia de Presidentes, por lo que en ese tránsito ha vuelto a plantear la bandera del Gobierno andaluz, "un fondo de compensación transitoria", con la pretensión de que "vayamos avanzando en la convergencia y contar con recursos para sanidad, educación y políticas sociales".

"Se nos dice que no, ni siquiera se nos contesta", ha argumentado Marín sobre la reacción del Gobierno a esta propuesta conjunta de Andalucía, Valencia y Murcia, que de igual forma ha trasladado que la financiación autonómica no formará parte de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma en enero de 2022.

El agravio de Andalucía con la financiación lo ha ejemplificado Marín con el caso de la financiación per cápita de la sanidad vasca, que ha situado en 2.600 euros por habitante, mientras que en el caso de la andaluza es de 1.400 euros.

"Recibimos menos transferencias del Estado que otras comunidades autónomas", ha proclamado Marín, quien ha reclamado en este ámbito "la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan", una aspiración que ha planteado fue "la motivación que me trajo a este proyecto político", antes de preguntarse "por qué no vamos en esa dirección" de una financiación per cápita igualitaria.

Marín ha hecho un guiño a la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, para trasladar que "si tú fueras presidenta del Gobierno, ojalá, porque puedes y tiene que ser, estarías más comoda apoyándote en diputados constitucionalistas" para el ejercicio del Gobierno frente a los apoyos que ha recordado del presidente Pedro Sánchez en ERC y Bildu.

El vicepresidente de la Junta ha retratado el contradictorio ejercicio de María Jesús Montero de los cargos de consejera de Hacienda y de ministra de Hacienda para recordar que llevó un dictamen al Parlamento de Andalucía sobre la financiación con la inclusión de criterios "como la renta per cápita, la población, y ahora cambie esos criterios, la misma que hoy es ministra antes era consejera".